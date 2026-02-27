Sevdiğim Sensin 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin dün akşam 3. bölümü ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu...
Sevdiğim Sensin, dün akşam yayınlanan bölümünde; Erkan, hem kendi canını hem de Dicle'nin canını kurtarmak için Ferman'la bir pazarlığa oturmak zorunda kalır. Bu pazarlık sonucunda Dicle'yi de yanına alarak köşke döner. Ancak yalnız değillerdir. Civan, abi kimliğini gizleyerek Ferman'ın gözcülüğünü yapabilmek amacıyla şoför olarak köşke sızar.
Amacı, Dicle ile Erkan'ın evliliğinin bitmesine karşı önlem almaktır. Esat ve İnci ise kurdukları plan sonucunda oğullarının köşke dönmesinden memnundur. Dicle, köşk yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da burada da pek çok zorluk ve engelle karşılaşır. En büyük engel, onu istemeyen İnci ve onun planlarıdır.
Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan'ın boşanması için hazırlıklara başlayınca bu sürecin sandıkları kadar kolay olmayacağını fark eder ve evliliğin bitmesi için kendi önlemlerini almaya başlar. Erkan, bir yanda Dicle'yle boşanma süreci, diğer yanda Burçin'le hız kesmeden ilerleyen nişan hazırlıkları arasında sıkışıp kalır. Boşanma meselesini başından beri Dicle'ye açıkça anlatamadığı için gönlü istemese de başka bir yönteme başvurmak zorunda kalır. Bu yöntemin Dicle ve abileri tarafından öğrenilmeyeceğini zanneder. Dicle, duygusal anlamda büyük bir yıkıma sürüklenirken bu durum, Erkan'ı da Burçin'le bambaşka bir noktaya taşır.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşan Sevdiğim Sensin dizisinin 4. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu...