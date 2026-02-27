Sevdiğim Sensin 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan'ın boşanması için hazırlıklara başlayınca bu sürecin sandıkları kadar kolay olmayacağını fark eder ve evliliğin bitmesi için kendi önlemlerini almaya başlar. Erkan, bir yanda Dicle'yle boşanma süreci, diğer yanda Burçin'le hız kesmeden ilerleyen nişan hazırlıkları arasında sıkışıp kalır. Boşanma meselesini başından beri Dicle'ye açıkça anlatamadığı için gönlü istemese de başka bir yönteme başvurmak zorunda kalır. Bu yöntemin Dicle ve abileri tarafından öğrenilmeyeceğini zanneder. Dicle, duygusal anlamda büyük bir yıkıma sürüklenirken bu durum, Erkan'ı da Burçin'le bambaşka bir noktaya taşır.