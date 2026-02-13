'Sevdiğim Sensin' dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarında 12 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdiğim Sensin dizisi, Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı sarsıcı bir hikaye sunuyor.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NE?

Ay Yapım imzalı proje, askerlik görevini Ağrı’da yapan İstanbullu varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan ile baskıcı ağabeyleri yüzünden dünyadan izole bir dağ kulübesinde büyüyen Dicle’nin yollarının kesişmesini anlatıyor.

Bölgede yaşanan şiddetli bir deprem felaketi sonrası Erkan, köy halkını yağmacılardan korumak için büyük bir mücadeleye girişiyor ve bu süreçte ağır yaralanan Erkan’ı kurtarmak isteyen Dicle kendisini feda ediyor. Aralarında dökülen kanla bağlanan bu kader ortaklığı, Erkan’ın Dicle’yi bir töre cinayetinden korumak amacıyla onunla evlenmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Dicle saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, askerden dönen Erkan’ı İstanbul’da ailesinin kendisi için hazırladığı çok farklı planlar ve sırlar bekliyor.

Dicle’nin İstanbul’daki Aldur ailesinin ışıltılı fakat acımasız dünyasına adım atmasıyla dengeler altüst olurken, iki farklı coğrafyanın ve kültürün çatışması ekranlara taşınıyor. Ağrı’nın sert ikliminde başlayan ve İstanbul’un tarihi semtleri ile Boğaz yalılarına uzanan çekimler, bu imkansız aşkın görsel atmosferini destekliyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİM?

Kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın ve Özlem Conker gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, başrolünde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturuyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Star TV’nin yeni iddialı projesi Sevdiğim Sensin’in ilk bölümünde; Asker Erkan, köylü kızı Dicle’yi abileri tarafından töre cinayete gitmesin diye onunla evlenir.

Erkan, Dicle’ye sadece onu korumak için evlendiğini, bu evliliğin gerçek bir evlilik olmayacağını anlatsa da Dicle saf yüreğiyle Erkan’ın bu dediklerini tam anlayamaz.

Askerliği çok yakında bitecek olan Erkan, İstanbul’a ailesinin yanına döndüğünde ailesi tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu iken dizinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanında şu gelişmeler görülmektedir:

Erkan, İstanbul’a gittiğinde Dicleyi de yanında götürür ancak, şatafat içindeki ailesi özellikle de Dicle’nin kılık kıyafetine bakarak onu küçümser ve bu durumu hiç hoşnut karşılamazlar.

Erkan, ailesi tarafından sözlüsü ile evlenme baskısı görür. Erkan, Dicle’yi korumak için onunla evlendiğini söylemez iken Dicle’yi depremde kimsesiz kalan bir kız olarak tanıtır.

Erkan’ın annesi tarafından yaka paça dışarı atılan Dicle, gözyaşları içinde askere verdiği sözü tutmaya çalışır ve onunla evli olduğunu söylemez.

Fragmanda Dicle’nin elindeki çanta ısrarla alınmaya çalışılır. Dicle ne kadar çantayı vermemeye çalışsa da çantanın içinden gelinliğin çıkması, Dicle’nin kocasından kaçıp Erkan ile geldiğini düşündürür.

Çantadan çıkan evlilik cüzdanı zorla elinden elınır iken Dicle’nin Erkan ile evlendiği gerçeği ortaya çıkar.