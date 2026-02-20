Sevdiğim Sensin'in 2. bölümünde neler oldu? Sevdiğim Sensin 3. Bölüm fragmanı

ERKAN BABASI İLE YÜZLEŞİYOR



Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini açıkça ifade ettiğinde beklemediği kadar sert bir tepkiyle karşılaştı. Çıkan büyük tartışma sonucunda radikal bir karar alan Erkan, Dicle’yi de yanına alarak köşkü ve ailesini terk etti. İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez tanışan ve bilmediği bir hayatın ortasında bocalayan Dicle ise tek sığınağı olarak gördüğü Erkan’a tutunarak bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.