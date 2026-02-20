Sevdiğim Sensin'in 2. bölümünde neler oldu? Sevdiğim Sensin 3. Bölüm fragmanı
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, ikinci bölümüyle sarsıcı bir kaçış hikayesine sahne oluyor.
Star TV’nin dikkat çeken yapımı Sevdiğim Sensin, askerliğinin son günlerinde köy halkına yardım ederken tanıştığı Dicle ile hayatı tamamen değişen İstanbullu Erkan’ın hikayesini merkezine alıyor.
SEVDİĞİM SENSİN 2. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
Dizinin yayınlanan ikinci bölümünde, Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle aile içindeki tüm dengeler altüst oldu. Erkan hem kendi ailesinden hem de Burçin’in yakınlarından Dicle ile evlendiği gerçeğini bir süre gizlemeye çalışsa da bu sırrın kısa sürede ortaya çıkması Aldur hanesinde adeta bir fırtına kopardı.
ERKAN BABASI İLE YÜZLEŞİYOR
Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini açıkça ifade ettiğinde beklemediği kadar sert bir tepkiyle karşılaştı. Çıkan büyük tartışma sonucunda radikal bir karar alan Erkan, Dicle’yi de yanına alarak köşkü ve ailesini terk etti. İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez tanışan ve bilmediği bir hayatın ortasında bocalayan Dicle ise tek sığınağı olarak gördüğü Erkan’a tutunarak bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.
İNCİ'NİN TEHLİKELİ PLANLARI
Erkan, bundan sonra ne yapacağına karar vermek adına Dicle ile birlikte geçici bir yere yerleşirken, köşk cephesinde sular durulmuyor. Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için stratejiler geliştirirken; İnci, Esat’tan gizli hem Erkan’ı geri getirecek hem de Dicle’den tamamen kurtulmalarını sağlayacak tehlikeli bir planın hazırlığına girişiyor.