Sevdiğim Sensin'in 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİCLE’NİN HAYAL KIRIKLIĞI VE “FORMALİTE EVLİLİK”



Dicle, Erkan’ın imzalattığı belgenin bir boşanma kağıdı olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kandırıldığını hissetmesiyle birlikte, Aldur ailesiyle olan bağlarını tamamen koparmaya ve bu evliliği bir an önce sonlandırmaya karar verir. Bu sırada haberi kimin yaydığını bulmaya çalışan Erkan, bir yandan da Burçin ile arasını düzeltme çabasına girer; ancak Burçin, gerçek gelinin kendisi olduğunu kanıtlamak adına acil bir nişan töreni yapılmasını ve Dicle’nin bu evliliğin bir "formalite evlilik" olduğunu kamuoyuna açıklamasını şart koşar.