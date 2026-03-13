Sevdiğim Sensin'in 5. bölümünde neler oldu? 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i bir araya getiren "Sevdiğim Sensin", 12 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen 5. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayenin gidişatını değiştiren son gelişmelerin ardından, gözler vakit kaybetmeden 6. bölüm fragmanına çevrildi.
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdiğim Sensin, 12 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 5. bölümüyle hikayesinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı yapımda, bu hafta onur ve sadakat ekseninde gelişen olaylar ön plandaydı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüme dair ayrıntılar...
SEVDİĞİM SENSİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Dizinin son bölümünde, Aldur ailesinin gizli tutmaya çalıştığı Dicle ve Erkan evliliği, Tahir’in hamlesiyle basına sızdırıldı. Haber kısa sürede ülke gündemine otururken, bu durum en çok Burçin üzerinde sarsıcı bir etki yarattı.
DİCLE’NİN HAYAL KIRIKLIĞI VE “FORMALİTE EVLİLİK”
Dicle, Erkan’ın imzalattığı belgenin bir boşanma kağıdı olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kandırıldığını hissetmesiyle birlikte, Aldur ailesiyle olan bağlarını tamamen koparmaya ve bu evliliği bir an önce sonlandırmaya karar verir. Bu sırada haberi kimin yaydığını bulmaya çalışan Erkan, bir yandan da Burçin ile arasını düzeltme çabasına girer; ancak Burçin, gerçek gelinin kendisi olduğunu kanıtlamak adına acil bir nişan töreni yapılmasını ve Dicle’nin bu evliliğin bir "formalite evlilik" olduğunu kamuoyuna açıklamasını şart koşar.
ERKAN’IN HUZURSUZLUĞU
Magazin kameralarının önünde gerçekleşen nişan töreninde Dicle, evliliğin bir mecburiyetten kaynaklandığını itiraf ederek herkesi şaşırtan bir çıkış yapar. Dicle’nin kendi hayatı adına aldığı bu radikal karar, Erkan cephesinde yeni bir huzursuzluğun başlamasına neden olur.