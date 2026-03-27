Sevdiğim Sensin'in 7. bölümünde neler oldu? 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i başrollerde buluşturan "Sevdiğim Sensin", 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 7. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayenin gidişatını temelden sarsan kritik gelişmelerin ardından, dizinin takipçileri vakit kaybetmeden 8. bölüm fragmanına odaklandı. Yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu.
26 Mart Perşembe günü ekranlara gelen Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünde, yaşanan ağır kaza Aldur ailesini derinden sarsıyor. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Dicle, bir yandan fiziksel yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan ailesinin suçlayıcı bakışlarıyla mücadele ediyor. Burçin’in sağlık durumundaki belirsizlik sürerken, kazanın arkasındaki ismin Ferman olduğunun kesinleşmesi, aile içindeki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıyor.
KÖŞKTEKİ GİZLİ TEHLİKE: FERMAN'IN DÖNÜŞÜ
Olayların faili olarak köşeye sıkışan Ferman, beklenmedik bir hamleyle saklanmak için Aldur Köşkü’ne sızıyor. Bu tehlikeli durumdan yalnızca Civan’ın haberdar olması, Dicle üzerindeki görünmez tehdidi daha da artırıyor. Erkan ise bir yandan hastanedeki süreci kontrol altında tutmaya çalışırken, bir yandan da Dicle’nin güvenliğini sağlamak adına korumacı bir tavır sergiliyor.
BURÇİN'İN KARARI VE YENİ DENGELER
Hastaneden taburcu olan Burçin, iyileşme sürecini evde geçirmeye karar vererek köşke yerleşiyor. Ancak bu karar, sadece bir sağlık tercihi değil; aynı zamanda Erkan ve Dicle’yi yalnız bırakmama stratejisinin bir parçası. Dicle’nin, aralarındaki husumete rağmen Burçin’in bakımını üstlenmek zorunda kalması, ikili arasındaki psikolojik savaşı yeni bir boyuta taşıyor.
MAHKEME SALONUNDA BEKLENMEDİK GELİŞMELER
Bir haftalık hazırlık sürecinin ardından, herkesin odak noktası yaklaşan boşanma davası olur. Erkan, Dicle’ye karşı hissettiği karmaşık duygularla boğuşurken; Dicle yaşadığı çevreden ve anılarından kopmaya hazırlanıyor. Ancak mahkeme salonunda yaşanan beklenmedik gelişmeler, planlanan vedanın seyrini tamamen değiştirerek izleyiciyi şaşırtacak bir finale imza atıyor.