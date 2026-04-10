Sevdiğim Sensin'in 9. bölümünde neler oldu? 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı "Sevdiğim Sensin", 9 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 9. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayenin gidişatını temelden sarsan çarpıcı gelişmelerin hemen ardından, dizinin takipçileri vakit kaybetmeden 10. bölüm fragmanına odaklandı. İşte 9. bölümde yaşananlar ve yeni bölüme dair merak edilenler...
Ekranların sevilen dizisi Sevdiğim Sensin’in son bölümünde Ferman’ın beklenmedik bir şekilde köşke geri dönmesi, Aldur ailesi içerisinde uzun süredir devam eden gizli gerilimi su yüzüne çıkardı. Bu ani gelişme, aile üyeleri arasında geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına neden oldu.
İNCİ'NİN PLANLARI
Yayınlanan bölümde, İnci’nin geçmişte kurduğu planların ve sakladığı gerçeklerin bir bir gün ışığına çıkması olayların seyrini tamamen değiştirdi. Eşinin çevirdiği oyunları öğrenen Esat, bugüne kadar göstermediği kadar sert bir tavır takınarak İnci ile olan bağlarını kopma noktasına getirdi. Esat’ın İnci’ye verdiği ağır ceza, hem aile içindeki hiyerarşiyi hem de İnci’nin köşkteki konumunu temelinden sarstı.
DİCLE EN BÜYÜK KORKUSUYLA YENİDEN YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIYOR
Yaşanan kaosun merkezinde kalan Dicle, en büyük korkularıyla yeniden yüzleşmek zorunda kalırken, olayların sorumluluğunu bir kez daha omuzlarında hissetti. Diğer tarafta ise Erkan, kariyeri ile ailesi arasında sıkıştı. Yatırım görüşmelerinin yarıda kesilmesiyle finansal bir darboğaza giren Erkan, bir yandan ailesinin geleceğini kurtarmaya çalışırken diğer yandan Dicle’nin güvenliğini sağlama mücadelesi verdi.
DİCLE'NİN ÖĞRENDİĞİ SARSICI GERÇEK
Ferman’ın elinde tuttuğu ve tüm aileyi köşeye sıkıştıran büyük koz, alınan kararları ve hayatları doğrudan etkiledi. Köşkteki tansiyon her geçen dakika artarken, Dicle geçmişine dair öğrendiği sarsıcı bir gerçekle derinden sarsıldı. Erkan, Dicle’nin mutluluğu için riskli bir adım atmaya karar verdi; ancak bu hamle onu geri dönüşü olmayan bir sırrın eşiğine kadar sürükledi.