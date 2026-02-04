Sevgililer Günü etkinlikleri 2026: Sevgililer Günü'nde neler yapılabilir?
2026 yılının Sevgililer Günü, bu yıl cumartesi gününe denk gelmesiyle çiftlere dolu dolu bir hafta sonu kutlaması yapma fırsatı sunuyor. Şehrin önde gelen mekanları, romantizmi sanat, müzik ve gastronomiyle birleştiren özel konseptler hazırlayarak misafirlerini bekliyor. 2026 Sevgililer Günü etkinliklerini sizler için derledik...
Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik - Sevgililer Günü Özel
Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Levent Yüksel, 2023 yılında başlayan ve biletleri haftalar önce tükenen 30. Yıl Senfonik Konser serisine devam ediyor.
Bu özel serinin büyük bir merakla beklenen 2026 yılındaki ilk büyük konseri ise 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşiyor. 14 Şubat’ta, binlerce dinleyici Levent Yüksel’in güçlü yorumuyla senfoninin büyüsünde buluşacak.
MSA, Sevgilim Menüm – Sevgililer Günü Özel 13 Şubat 2026 Cuma 19:00-22:30
Bu Sevgililer Günü’nde mutfağınızdan yoğun aşk kokuları yükselecek. Sevginizi katarak sevgilinizle birlikte hazırlayacağınız ve Sevgililer Günü’nüzü unutulmaz kılacak lezzetli bir menüyle karşınızdayız. “Sevgilim Menüm” MSA’da. Gelin.
Emel Sayın
Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi - İstanbul
14 Şubat 21:00
Türk müziği ve Yeşilçam’ın zarafet ile romantizmin simgesi Emel Sayın, “Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür” programıyla 14 Şubat’ta Turkcell Sahnesi’nde!
Kürk Mantolu Madonna
Tiyatro
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi
14 Şubat 15:30
Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor.