Sevgililer Günü etkinlikleri 2026: Sevgililer Günü'nde neler yapılabilir?

Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik - Sevgililer Günü Özel

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Levent Yüksel, 2023 yılında başlayan ve biletleri haftalar önce tükenen 30. Yıl Senfonik Konser serisine devam ediyor.

Bu özel serinin büyük bir merakla beklenen 2026 yılındaki ilk büyük konseri ise 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşiyor. 14 Şubat’ta, binlerce dinleyici Levent Yüksel’in güçlü yorumuyla senfoninin büyüsünde buluşacak.