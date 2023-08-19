Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! İşte dizinin çekimlerinin başlayacağı tarih

Başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapmıştı. Sevilen dizi yeni sezonuyla tekrar izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Habertürkün haberine göre SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacak. Dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin yayınlanan sezon finali bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Kızılcık Şerbeti kadrosunu genişletti. Diziye Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.