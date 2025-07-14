Şeytan Marka Giyer 2 çekiliyor! Oyuncu kadrosunda yeni isimler

'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada) efsanesi, 20 yıl sonra gösterime girecek devam filmiyle yeniden beyazperdeye taşınıyor.

Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın başrolleri üstlendiği ve çekimlerine başlanan filmin oyuncu kadrosuna Kenneth Branagh'ın ardından yeni isimler katıldı.

KADROYA YENİ İSİMLER

Devam filminde rol alacak yeni isimler arasında Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen ve Conrad Ricamora yer alıyor.

ROLÜ GİZLİ TUTULUYOR

Bridgerton dizisiyle yıldızı parlayan Simone Ashley'nin rolü henüz gizli tutulurken, yeni karakterlerin hikâyeye nasıl entegre edileceği ise merak edildi.

THE DEVIL WEARS PRADA KONUSU

Devam filminin konusu ise geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor.

VİZYON TARİHİ

Şeytan Marka Giyer 2 filminin, 1 Mayıs 2026’da vizyona girmesi bekleniyor.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ünlü bir moda dergisine asistan olarak giren Andy Sachs’i konu alan Şeytan Marka Giyer'de otoriter genel yayın yönetmeni Miranda Priestly’yi Meryl Streep canlandırıyordu. Miranda karakteri, Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a benzetilmişti.

Lauren Weisberger'ın 2003 tarihli romanından uyarlanan Şeytan Marka Giyer, birçok ödüle layık görülmüştü. Merly Streep, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.