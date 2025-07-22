'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk görüntüler geldi
Hollywood'un ikonik üçlüsü Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'ı yeniden bir araya getiren, merakla beklenen devam filmi "Şeytan Marka Giyer 2"nin çekimleri başladı. Moda dünyasının kapılarını tekrar aralayacak yapımın setinden ilk görüntüler de nihayet paylaşıldı. Çekimlerde Anne Hathaway, 4 farklı kıyafetle kamera karşısına geçti.
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'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada) efsanesi, 20 yıl sonra gösterime girecek devam filmiyle yeniden beyazperdeye taşınıyor.
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Aradan geçen 20 yılın ardından çekimlerine başlanan devam filminde başroller, ilk filmde olduğu gibi Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt’a emanet.
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İngiltere'nin Chelsea şehrinde başlayan çekimlerde Anne Hathaway, yeniden “Andy Sachs” karakterine hayat verirken, 4 farklı kıyafetle kamera karşısına geçti.
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Filmden ilk set fotoğrafları da böylece hayranlarla buluştu.