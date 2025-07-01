'Şeytan Marka Giyer 2' yeniden çekiliyor! Aynı kadro buluştu

"Şeytan Marka Giyer" (The Devil Wears Prada) efsanesi, 20 yıl sonra gösterime girecek devam filmiyle yeniden beyazperdeye taşınıyor.

Bu hafta çekimlerine başlanacak olan merakla beklenen yapım, ikonikleşen oyuncular Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ı bir kez daha başrollerde buluşturuyor. Filmin ikincisi için New York ve İtalya'nın büyüleyici atmosferinde kameralar çalışacak.

1 MAYIS 2026'DA VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Gösterildiği dönemde büyük ses getiren ve devam filmi de heyecanla beklenen 'Şeytan Marka Giyer 2' nin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ve Stanley Tucci, yeni filmde de bir araya geleceği konuşuluyor. Taraflardan bir doğrulama gelmedi. Filmin kadrosu şuanlık gizli tutuluyor. Tam kadro bir araya gelmezse filmin hayranları tarafından hayal kırıklığı oluşturacağı kuşkusuz...

PAYLAŞIMLA DUYURULDU

20th Century Studios, 30 Haziran’da yaptığı Instagram paylaşımıyla devam filminin çekimlerine başlandığını duyurdu. Paylaşılan kısa videoda iki kırmızı stiletto yer alırken, açıklamada “The Devil Wears Prada 2. Şu anda yapım aşamasında” ifadesi kullanıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 20th Century Studios (@20thcenturystudios)'in paylaştığı bir gönderi

ŞEYTAN MARKA GİYER 2 KONUSU

Variety’nin haberine göre devam filmi, artık basılı dergilerin eski etkisini yitirdiği modern bir medya çağında geçiyor. Hikâye, Miranda Priestly'nin değişen dijital düzende reklam bütçeleri peşinde koşarken, Emily Charlton'ın başında olduğu güçlü bir lüks grup ile rekabete girmesini konu alıyor.

Andy Sachs karakterinin bu yeni dünyada nasıl bir rol oynayacağı ise şimdilik gizemini koruyor.