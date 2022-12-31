Show TV yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında Show TV'de neler var?

2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Peki yılbaşında Show TV’de neler var? İşte 31 Aralık Show TV yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Güldür Güldür Show'un yılbaşı bölümü seyirciyle buluşacak. Yılbaşı programında yine seyirciyi güldürecek olan program, yeni yılı da kutlayacak.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da yılbaşı akşamı ekrana gelecek isimler şöyle:Sagopa Kajmer-Ramiz,Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan