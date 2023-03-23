Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'ne ceza

Sıla Türkoğlu, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi için RTÜK'ten karar... Evrim Alasya Barış Kılıç , Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör , Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne kadın istismarı ve şiddet sahneleri gerekçesiyle yaptırım geldi. Üst Kurul, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Medyada yer alan iddialara ilişkin henüz Show TV yönetimi bir açıklama yapmadı. Show TV yönetiminin alacağı karar seyirciler tarafından büyük merak konusu oldu. Dizinin 20. bölüm fragmanı yayınlanmasına karşın, bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlamayacağı belirsizliğini koruyor.