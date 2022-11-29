Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün dizisinden ilk fragman geldi

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Sıfırıncı Gün'ün senaryosunu Atasay Koç kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Sıfırıncı Gün dizisi konusuna, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Sıfırıncı Gün, polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesi ele alacak. Dizinin çekimleri ise Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapıldı. Sıfırıncı Gün, yakında TV8 ekranlarında olacak.

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU

Engin Öztürk,

Aybüke Pusat,

Berk Cankat,

Yiğit Özşener,

Sarp Akkaya,

Damla Colbay,

Uğur Uzunel,

Esra Ruşan

Naz Çağla Irmak

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN