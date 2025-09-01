'Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları şimdilerde ne yapıyor?
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan 'Sihirli Annem' 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve ekranalara damga vurmuştu. 'Sihirli Annem'in çocuk oyuncularının şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu...
Bir dönemin efsane dizisi 'Sihirli Annem'in küçük yıldızları büyüdü ve yepyeni hayatlar kurdu. Kimi bir şirkette yönetici, kimisi ise ünlü bir sosyal medya fenomeni oldu ancak aralarındaki dostluk hiç bitmedi. Peki, o sevimli oyuncular şimdi ne yapıyor?
Zeynep Özkaya (Çilek), uzun süre birçok projede oyunculuğa devam etti. Kariyerine yedi yıldır kurumsal markalarla çalışarak sosyal medya içerik üreticisi olarak devam ediyor. Özkaya, Instagram’da 1 milyon takipçiye ulaştı. Özkaya, şimdilerde evli...
Gizem Güven (Ceren), Sihirli Annem ve Selena dizileriye popüleritesini artırdı. Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okuduç Sosyal medyada içerik üretmeye başlayan oyuncu, şu anda bir influencer.
Jennifer Boyner (Toprak), dizi bittikten sonra tiyatro ve modellik yaptı. Boyner, şu anda aktif olarak oyunculuğa devam ediyo ve son olarak Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları adlı sinema filminde rol aldı.