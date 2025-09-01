'Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları şimdilerde ne yapıyor?

Bir dönemin efsane dizisi 'Sihirli Annem'in küçük yıldızları büyüdü ve yepyeni hayatlar kurdu. Kimi bir şirkette yönetici, kimisi ise ünlü bir sosyal medya fenomeni oldu ancak aralarındaki dostluk hiç bitmedi. Peki, o sevimli oyuncular şimdi ne yapıyor?