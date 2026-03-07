Sihirli Annem'in yeni filmi geliyor

Televizyon ekranlarındaki ilk yayınından 22 yıl sonra beyazperdeye uyarlanan Sihirli Annem, sinema yolculuğuna devam ediyor. Serinin ilk filmi olan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in gişe başarısının ardından, ikinci film için hazırlıklar tamamlandı.





GİŞE BAŞARISININ ARDINDAN YENİ HİKAYE



Serinin bir önceki filmi, vizyonda kaldığı süre boyunca yaklaşık 850 bin seyirciye ulaşarak mayıs ayının en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırmıştı. Bu ilginin ardından Poll Films, serinin yeni filmi olan "Sihirli Annem: Periler Okulu" için çalışmalara başladı.





KADRO KORUNUYOR VE YENİ İSİMLER EKLENİYOR



Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği yeni filmde, izleyicinin hafızasında yer eden ana kadro yerini koruyor. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat gibi isimler, sevilen karakterleriyle yeniden kamera karşısına geçiyor. Merakla beklenen projenin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, filmin senaryosu ise Arzu Yurtseven tarafından kaleme alındı.



KONU: PERİLER OKULU’NDA YENİ BİR DÖNEM



"Sihirli Annem: Periler Okulu", izleyiciyi fantastik bir eğitim atmosferine davet ediyor. Hikayenin merkezinde, Dudu’nun müdür, Betüş’ün ise öğretmen olarak atandığı bir okul bulunuyor. Film, bir yandan ana karakterlerin bu yeni görevlerindeki maceralarını işlerken, diğer yandan hikayeye dahil olan sürpriz karakterlerle seriye taze bir soluk getirmeyi hedefliyor.