Şık görünmenin de matematiği olabilir mi?

Şık görünmenin aslında zayıf ve fit görünmek anlamına gelmeyebileceğini hiç düşündünüz mü? Bazen, kabul edilmiş “fit” sınırların dışında fazla kilolara sahip insanlar da tarzıyla çevresindeki herkesin beğenisini kazanabiliyorlar. Bu durumda, aslında “şık olma” sanatının vücut formundan öte, vücuda uygun doğru tarzı oluşturabilmekten geçtiğini hatırlamalıyız. Peki bu doğru tarzın bir matematiği veya formülü var mı?

Belki bir davet ya da düğün için yeni abiye elbise ya da önemli bir iş toplantısı için şık bir takım elbise seçmek, bugün artık daha önemli bir seçim sürecine dönüştü. Çünkü gardıroptaki elbiselerimiz eski beden ölçülerimize göre seçilmişti. Daha irice bir bedense, daha fazla dikkat çekmek anlamına da geliyor. Artık gözler daha fazla üzerinizde olacak, bedeniniz elbiseyi daha dikkat çekici biçimde taşıyacak. Dolayısıyla dikkatle seçim yapmalı, daha fazla kriteri göz önüne almalısınız.

Abiye söz konusu olunca vücut hatlarınızı zorlamayan, çizgileri tarzınızla uyumlu ve kendinizi de içinde rahat hissedeceğiniz elbiseler sizi daha kendine güvenen ve rahat, etkileyici bir görünme ulaştıracaktır.

Bu da şaşırtıcı bir şey değil, aksine doğal bir sonuç. Çünkü artık Instagram gibi sosyal medya platformları varken kimse yapmacık bir görüntü verdiği fotoğraflarla ömür boyu anılmak istemiyor.

Elbise seçiminde anahtar nokta ise, vücudunuzun güçlü yönlerini ön plana çıkartacak bir modeli tercih etmek. Tabi ki yanında şık bir çanta veya saat gibi alımlı aksesuarları da ihmal etmeyeceksiniz.

Örnek vermek gerekişe, yüzücü, sporcu, geniş ve etkileyici omuzlara sahipseniz omuzlarınızı açıkta bırakan bir elbise tercih etmek elbette mantıklı bir hareket olacaktır. Ya da, diğer senaryoda, basenlerinizden memnun olmadığınızı düşünelim. Bu durumda, vücut hatlarınızı ortaya çıkaran dar modeller yerine basenlerinizi saklayacak dökümlü tasarımlara yönelmeniz doğru olabilir.

Elbisenizin rengi de önemli demiştik. Renkler için ayrı bir başlık bile açabiliriz. Seçeceğiniz renk, tarzınızı ve kimliğinizi ortaya koyacak, arkadaşlarınızın anı fotoğraflarında yer edecek önemli bir detay. Ne renk elbise giyeceğinizi seçerken sevdiğiniz renkleri göz önünde bulundurabileceğiniz gibi farklı renklerin insan psikolojisindeki etkisini de dikkate alabilirsiniz. Bu şekilde çevrenizde istediğiniz etkiyi bırakmanız kolaylaşacaktır. Elbisenizle çantanızın renk veya kontrast uyumu da çok önemli. Abiye çanta modelleri arasında, elbisenizle kontrast oluşturacak bir rengi tercih ederek, çanta aksesuarını da öne çıkarak bir kombin yaratabilirsiniz.

Instagram çağında şunu da unutmamak gerekiyor ki, renklerin aynı zamanda görsel hafızada kalacak güçlü etkiler yaratır. Sosyal medyada bir ömür saklanacak fotoğraflarınızın etkisini önceden planlamak için renklerinizi doğru seçmeye çalışın. Davetin yapılacağı salonun hakim renklerini önceden soruşturabilirsiniz. Böylece salondaki perdelerin arasında kaybolmak yerine, ortamda kontrast oluşturacak şekilde bir renk seçebilir ve gecenin parlayan yıldızı da olabilirsiniz. Böylece tüm fotoğraflarda en çok göze çarpan insan olmanıza artık kimse engel olamayacak.

Modanın, yani şıklığın matematiği de böyle işliyor.

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