Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı An İstanbul Story Go Türkiye filminin devamı mı geliyor?
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’lı An İstanbul Story Go Türkiye filminin devamı mı geliyor?
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) küresel markası GoTürkiye tarafından hayata geçirilen yeni mini dizi “An İstanbul Story” (Bir İstanbul Hikayesi), dijital platformlarda büyük yankı uyandırmıştı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı bu güçlü anlatımın devamının geleceği iddia edildi.
Kanal D ekranlarının başarılı yapımı "Uzak Şehir" dizisinin izleyiciler tarafından çok sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, An İstanbul Story ile dikkat çekmişti.
İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım yüzü olan GoTürkiye markasının yeni tanıtım filmi için bir araya gelmişti.
Yeni filmlerin çekimleri için hazırlıklar devam ederken Ay Yapım’ın hayata geçirdiği 10 bölümlük Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’lı An İstanbul Story adlı Go Türkiye filminin devamının çekilmesi gündemde…
Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın imza attığı, başarılı senarist Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı filmin ilki İstanbul’da çekilmişti.