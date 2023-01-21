Sinema: “Havada Aşk Kokusu Var”
Institut français İstanbul, Ocak - Mart ayları arasında “Havada aşk kokusu var” başlıklı %100 romantik 6 filmden oluşan özel seçkiyi sinemaseverler ile buluşturuyor!
Institut français İstanbul, Ocak - Mart ayları arasında “Havada aşk kokusu var” başlıklı %100 romantik 6 filmden oluşan özel seçkiyi sinemaseverler ile buluşturuyor
Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri toplam 3 seans düzenlenen Institut français İstanbul sinemasında tüm gösterimler Türkçe altyazılı olarak gerçekleşiyor. Biletler seans öncesi Institut français gişesinden temin edilebilir.
Film listesi:
- Avec Amour et Acharnement, 2022, Claire Denis
- César et Rosalie, 1972, Claude Sautet,
- Fragile, 2021, Emma Benestan
- Eiffel, 2021, Martin Bourboulon
- Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, 2020, Emmanuel Mouret
- Annette, 2021, Leos Carax