Sinema: “Havada Aşk Kokusu Var”

Institut français İstanbul, Ocak - Mart ayları arasında “Havada aşk kokusu var” başlıklı %100 romantik 6 filmden oluşan özel seçkiyi sinemaseverler ile buluşturuyor!

Sinema: “Havada Aşk Kokusu Var”

Institut français İstanbul, Ocak - Mart ayları arasında “Havada aşk kokusu var” başlıklı %100 romantik 6 filmden oluşan özel seçkiyi sinemaseverler ile buluşturuyor

Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri toplam 3 seans düzenlenen Institut français İstanbul sinemasında tüm gösterimler Türkçe altyazılı olarak gerçekleşiyor. Biletler seans öncesi Institut français gişesinden temin edilebilir.

Film listesi:

  • Avec Amour et Acharnement, 2022, Claire Denis
  • César et Rosalie, 1972, Claude Sautet,
  • Fragile, 2021, Emma Benestan
  • Eiffel, 2021, Martin Bourboulon
  • Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, 2020, Emmanuel Mouret
  • Annette, 2021, Leos Carax 