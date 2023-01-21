Sinema: “Havada Aşk Kokusu Var”

Institut français İstanbul, Ocak - Mart ayları arasında “Havada aşk kokusu var” başlıklı %100 romantik 6 filmden oluşan özel seçkiyi sinemaseverler ile buluşturuyor

Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri toplam 3 seans düzenlenen Institut français İstanbul sinemasında tüm gösterimler Türkçe altyazılı olarak gerçekleşiyor. Biletler seans öncesi Institut français gişesinden temin edilebilir.

Film listesi: