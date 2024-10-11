0 kilometrede yavru köpek neşe kaynağı oldu

Aşk, macera ve dramın bir arada olduğu, sıcacık hikayesi olan 0000 Kilometre’de filmin karakterleri Ege ve İzmir’in hayvan sevgisine her fırsatta vurgu yapılıyor… Filmin ilki olan 3391 Kilometre’de ‘Uçak’ adlı kedinin yanına şimdi de ‘Tren’ adlı yavru köpek eklendi. Çekimler sırasında da minik dostların varlığı, tüm seti mutlu ederken, set aralarında tüm ekip Tren adlı yavru köpeği sevmelere doyamadı.

Sinema izleyicisinin beklentisini fazlasıyla karşılayacak olan 0000 Kilometre, tadına doyulmaz efsane resimleri, dev prodüksiyonun her anında hissedildiği çekimleri ve başarılı oyunculuklarıyla sinema tarihinde kendisine sağlam bir yer edinecek. Kitabın okurlarının ve filmin meraklılarının ilk teaserlere beğeni yağmuruna tuttuğu filmin fragmanı da yine sinema izleyicisinden tam not almayı başarmıştı. Deniz Enyüksek’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, kitap kariyerinden bağımsız olarak film olarak da hafızalara kazınacak… İstanbul, Paris ve İzmir üçgeninde gerçekleştirilen filmin fragmanı da yayınlandığı ilk andan itibaren izleyicisi tarafından çok beğenilirken, 1 Kasım 2024 olan vizyon tarihinin iple çekildiğine dair yorumlar yapıldı.

Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün yer aldığı filmi Fulya Özcan senaryolaştırdı, Deniz Enyüksek çekti.

Böcek Film, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile gerçekleştirilerek A 90 Pictures’in dağıtımı ile 1 Kasım 2024’ten itibaren sinema izleyicisi ile buluşacak olan 0000 Kilometre, bu sezonun en merakla beklenen filmlerinin başında yer alıyor…

Filmin Konusu

İzmir ve Ege “3391 Kilometre”yi aşmış, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege’nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir’de kesiştirecektir. İzmir ve Ege’nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken, artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir. Fakat yeniden, dokunamamanın, istediğinde yanında olamamanın, kısacası bir uzak mesafe aşkının gerçeklerinin hayatlarına dönmesi ise uzun sürmeyecektir.