100’den fazla film, yüzde 100 animasyon

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2. Canlandıranlar Festivali 23-28 Mayıs’ta İstanbul’da

Canlandıranlar Festivali’nin konuk sanatçısı The ART of Happiness (Mutluluk Sanatı) filmiyle ünlenen Alessandro Rak olacak. Festival izleyicisi, geçen yıl ölen Frederic Back’in filmlerinden bir seçkiyle de buluşma şansı yakalayacak…

İstanbullu sinemaseverler 2. Canlandıranlar Festivali’nde 23 - 28 Mayıs tarihleri arasında 100’ün üzerinde filmle buluşacak. Festivalin bu yılki konuk yönetmeni ise İtalyan’ın animasyon alanındaki genç ve ödüllü yeteneği Alessandro Rak olacak. Festivalde, geçen yıl ölen, çevreci bir aktivist ve hayvan hakları savunucusu olarak da tanınan animasyon ustası Frederic Back’in filmlerinden oluşan bir seçki de yer alacak. “Yüzden fazla film yüzde yüz animasyon” sloganıyla yola çıkan ve İtalyan ağırlıklı bir programı olan festivalde, Annecy, View, O!pla gibi dünyaca ünlü festivallerin seçkilerine de yer verilecek. Festival kapsamında konuk yönetmen Alessandro Rak’ın katılımıyla bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı 23 Mayıs’ta Beyoğlu Sineması’nda yapılacak. Festival filmleri 24-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Modern, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü, SAE eğitim Enstitüsü İstanbul salonlarında ücretsiz olarak izlenebilecek. Başka Sinema işbirliğiyle Beyoğlu Pera ve Kadıköy Moda Sahnesi sinemalarında 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak gösterimlerin bilet ücreti ise 12 TL olacak. Festival seanslarından birinde, Ankara Engelsiz Film Festivali seçkisinden alınan “Tepedeki Ev” filmi, görme ve işitme engellilerin izleyebilmesine uygun biçimde gösterilecek. Festivalde ayrıca yeni yerli animasyon filmlerinin en iyilerinden oluşan bir bölüm de yer alacak. Canlandıranlar Derneği’nin İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul Modern, Bahçeşehir Üniversitesi ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleştirdiği Canlandıranlar Festivali’nin medya sponsoru cnbc-e ve e2, iletişim sponsorları Publicis Modem, pointistanbul, Beyazperde, Öteki Sinema, Kültür Mafyası, Ekşi Sinema ve Arka Pencere, içerik sponsorları ise Radio Canada, Annecy, O!pla ve Puruli. Festivalin “Engelisz Gösterim” bölümünün sponsorluğunu ise Peugeot üstlendi.