14 Şubat'ta vizyonda

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Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Bi Küçük Eylül Meselesi” 14 Şubat tarihinde vizyona giriyor.

Bozcaada’nın büyüleyici atmosferinde geçen çarpıcı bir aşk hikayesini konu alan “Bi Küçük Eylül Meselesi” ezber bozan kurgusuyla sinemaseverleri şaşırtacak. Başrollerinde Engin Akyürek ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı film, “Aşık olmanın değil, aşkı hatırlamanın hikayesini” beyaz perdeye taşıyacak. Onur Tuna, Ceren Moray ve çocuk oyuncu Serra Keskin’in de rol aldığı “Bi Küçük Eylül Meselesi”; İstanbul’un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül (Farah Zeynep Abdullah) ile Bozcaada’nın huzurlu ve sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin’in (Engin Akyürek) tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu alıyor.