15 bin dolarlık senaryo

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"Yurttaş Kane" filminin senaryosu, açık artırmada satıldı

Sinema dünyasının efsanevi yönetmenlerinden Orson Welles'in kamerası, kül tablası ve "Yurttaş Kane" filminin senaryosu, açık artırmada satıldı.



Heritage Müzayede Evi yetkilileri, açık artırmada Welles'e ait 67 eşyanın toplam 180 bin dolara satıldığını söyledi.



Ünlü yönetmenin 1941 tarihli "Yurttaş Kane" filminin senaryosu, 15 bin dolara alıcı buldu. Welles, sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri kabul edilen "Yuttaş Kane"in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmiş, aynı zamanda filmde rol almıştı. Dokuz dalda Oscar'a aday gösterilen filme sadece En İyi Senaryo Ödülü verilmişti. Senaryoya 2 bin dolar değer biçilmişti.



Welles'in İspanya'da bir boğa güreşini kaydetmek için kullandığı Bell & Howell marka kamerası, 37 bin dolara satıldı. Ünlü yazar Ernest Hemingway'in hediye ettiği gümüş kül tablası da 5 bin dolara alıcı buldu.



(AA)