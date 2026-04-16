16 Nisan Sevdiğim Sensin var mı? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen trajik olaylar nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışlarındaki hassasiyet bugün de devam ediyor. Dün akşam (15 Nisan) Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Yeraltı gibi yapımların yeni bölümleri, ulusal yas havası ve gelişmeleri takip eden özel yayınlar nedeniyle ekrana gelmemişti. Peki Sevdiğim Sensin bugün var mı? 16 Nisan Sevdiğim Sensin yeni bölüm yayınlanacak mı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdiğim Sensin, son dakika bir değişiklik olmazsa bu akşam da Kahramanmaraş'taki kahreden korkunç saldırı ve düşük reklam geliri nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak.

 

Dün akşam bazı kanallarda yaşanan yayın değişikliklerinin ardından bu akşamki durum merak ediliyordu. 

16 Nisan Star TV Yayın Akışı

19:00: Star Haber
20:00: Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm - 10. Bölüm)
00:15: Yerli Dizi Tekrar / Sinema

Sevdiğim Sensin 10. Bölümde Sizi Neler Bekliyor?

Bu akşamki bölümde heyecan dozu oldukça yüksek. Kontrolünü tamamen kaybeden Ferman, dengeleri değiştirecek yeni planlarını devreye sokuyor.
 