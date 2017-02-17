17 Şubat’ta 1’i yerli 3 yeni film vizyona giriyor.

İşte haftanın filmleri...



"Parçalanmış"

James McAvoy, Betty Buckley, Anna Taylor Joy ile Jessica Sula'nın başrollerinde oynadığı filmin yönetmeni M. Night Shyamalan. "Altıncı His", "Ölümsüz" ve "İşaretler" adlı filmleriyle tanınan Shyamalan, yeni filminde bir adamın bölünmüş zihninin gizemli alanlarını gözler önüne seriyor. Filmin konusu şöyle: Kevi, güvenilir psikiyatrı Dr. Fletcher'a göre kanıtlanmış 23 kişiliğe sahip biri olsa da geride, hala yüzeye çıkmamış ve diğer herkese hükmetmek üzere çıkmaya hazır bekleyen bir kişiliği kalmıştır. Casey tarafından 3 genç kızı kaçırmak zorunda bırakılan Kevin, zihnindeki odacıklar arasındaki duvarlar parçalanmaya başlarken hem içindeki kişilikler hem de etrafındakiler arasında hayatta kalmak için bir savaş başlatır.

