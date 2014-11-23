2 dizi daha final yapıyor!

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2 dizinin daha ekran macerası sona eriyor...

Kanal D'de yayınlanan 'Şeref Meselesi' ve Star'da yayınlanan 'Serçe Sarayı' final yapıyor.



Başrollerini Kerem Bürsin, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştıkları 'Şeref Meselesi' yayın hayatına 23 Kasım 2014 tarihinde başlamıştı.



Songül Öden, Mert Fırat ve Alican Yücesoy'un oynadığı 'Serçe Sarayı'nın ekran macerası ise 5 Mart 2015'te başlamıştı.



Edinilen bilgiye göre, Şeref Meselesi 17 Mayıs'ta, Serçe Sarayı ise 14 Haziran'da final yapacak.