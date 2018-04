2014 Oscar adayları

Oscar ödülleri bu gece sahiplerini bulacak! Töreni Ellen DeGeneres sunacak. İşte adaylar...

EN İYİ FİLM

American Hustle / Düzenbazlar

Captain Phillips / Kaptan Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity / Yerçekimi

Her

Nebraska

Philomena

12 Years a Slave / 12 Yıllık Esaret

The Wolf of Wall Street / Para Avcısı



EN İYİ YÖNETMEN

Alfonso Cuarón / Yeçekimi

Steve McQueen / 12 Yıllık Esaret

David O. Russell / Düzenbazlar

Alexander Payne / Nebraska

Martin Scorsese / Para Avcısı



EN İYİ KADIN OYUNCU

Amy Adams / Düzenbaz

Cate Blanchett / Mavi Yasemin

Sandra Bullock / Yerçekimi

Judi Dench / Philomena

Meryl Streep / August: Osage County



EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale / Düzenbaz

Bruce Dern / Nebraska

Leonardo DiCaprio / Para Avcısı (The Wolf of Wall Street)

Chiwetel Ejiofor / 12 Yıllık Esaret

Matthew McConaughey / Dallas Buyers Club



YARDIMCI KADIN OYUNCU

Sally Hawkins / Mavi Yasemin

Jennifer Lawrence / Düzenbaz

Lupita Nyong'o / 12 Yıllık Esaret

Julia Roberts / August: Osage County

June Squibb / Nebraska



YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Barkhad Abdi / Kaptan Phillips

Bradley Cooper / Düzenbaz

Michael Fassbender / 12 Yıllık Esaret

Jonah Hill / Para Avcısı

Jared Leto / Sınırsızlar Kulübü



ANİMASYON

The Croods

Despicable Me 2

Ernest & Celestine

Frozen

The Wind Rises