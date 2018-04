2016'nın merakla beklenen filmleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sinemaseverler 2016'da "Kayıp Balık Nemo 2", "Deadpool", "Ghostbusters", "Kaptan Amerika: İç Savaş", "Batman ve Superman: Adaletin Şafağı" gibi birçok yabancı filmi izleyebilecek.

Kayıp Balık Nemo 2

İlki 2003'te çekilen animasyon film "Kayıp Balık Nemo 2"nin yönetmenliğini Andrew Stanton yaptı, senaryosunu ise Victoria Strouse yazdı.



Stanton'un "isteyeni çok, benzeri yok kıvamında bir film hazırlıyoruz" yorumunu yaptığı filmin seslendirmesini Willem Dafoe, Eugene Levy, Ellen DeGeneres, Diane Keaton, Idris Elba gibi isimler yaptı. Gelecek yıl haziranda vizyona girmesi beklenen filmde, ilk serisinde olduğu gibi balık Nemo'nun maceraları anlatılacak. İlki yayınlandığında 868 milyon dolar gişe başarısına ulaşan film, Amerikan Film Enstitüsü tarafından seçilen tüm zamanların en iyi 10 animasyon filmi arasında yer almıştı.



Deadpool

Bilim kurgu ve aksiyon filmlerini sevenler için "Deadpool" kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Marvel şirketinin ünlü çizgi roman karakteri Deadpool'dan uyarlanan

filmin yönetmenliğini Tim Miller yaptı.



Marvel'in en çılgın kahramanlarından biri olarak gösterilen Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds'un yanı sıra filmde Morena Baccarin, Ed Skrein da başrolleri paylaşıyor. Eğlenceli bir katil olan Deadpool, yakalandığı kanser hastalığından kurtulmak için askeri birliklerin geliştirdiği tedavi yöntemleri ile şansını dener, ancak deneyler onu süper bir kahramana dönüştürerek düşmanları ile savaşmayı öğretir. Çizgi roman fanatiklerinin yakından tanıdığı Deadpool filmde tüm silahları kullanabilen ve yetenekleriyle düşmanların korkulu rüyası haline gelen bir karaktere dönüşüyor. Film, Şubat 2016'da sinemaseverlerle buluşacak.



"Hayalet Avcıları" geri dönüyor

Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve 1980'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın (Hayalet Avcıları) yeni serisinin yönetmenliğini Paul Feig yapıyor.



Yeni seride hayaletler New York Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönüyor. Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için yeniden bir araya geliyor. Kristen Wiig, Kate McKinnon, Melissa McCarthy, Leslie Jones ve Chris Hemsworth gibi isimlerin rol aldığı Ghostbusters'ın, Temmuz 2016'da gösterime girmesi bekleniyor.



Apocalypse

Bilim kurgu filmi X-Men'in son serisi Apocalypse'nin yönetmenliğini ise Bryan Singer yapıyor.



James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence'in oynadığı ABD yapımı film, doğa üstü güçlere sahip mutantlar ile insanlar ve benzerlerinin üstünlüğünü savunan diğer

mutantlar arasındaki çatışmayı ele alıyor. Filmin, gelecek yıl mayısta vizyona gireceği tahmin ediliyor.



Kaptan Amerika: İç Savaş

"Kaptan Amerika: İç Savaş" (Captain America: Civil War) da gelecek yıl gösterime girecek diğer bir bilim kurgu filmi. Marvel çizgi roman serisinden uyarlanan filmin başrollerinde Chris Evans ve Robert Downey Jr. yer alıyor.



Ultron'daki olaylar sonrasında dünya hükumetleri kolektif olarak tüm süper insan aktivitesini denetleyecek bir yasa geçirmeye karar verirler. Bu, "yenilmezler" içerisinde görüş ayrılıklarına sebep olur ve "yenilmezler" Iron Man ve Kaptan Amerika altında iki fraksiyona bölünür. Eski müttefiklerin epik bir mücadeleye girmesini anlatan filmin yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo yapıyor.



"Cehennem"

2003'te çıkardığı Da Vinci Şifresi kitabıyla dünyada satış rekorları kıran yazar Dan Brown'ın iki yıl önce piyasaya sunduğu Cehennem (Inferno) kitabından uyarlanan filmin ise gelecek yıl vizyona girmesi bekleniyor.



Dante'nin İlahi Komedyası'ndaki Cehennem'inden esinlenerek yazılan kitap, olayların kahramanı Robert Langdon'un başından vurulmuş halde İtalya'nın Floransa kentindeki

bir hastanede uyanmasıyla başlıyor. Langdon, kendisini tedavi eden doktor Sienna Brooks ile ceketinin gizli bölmesinde buldukları metal biyotüpün izini sürmeye başlamasıyla daha da karmaşık hale gelen olayların geneli, Floransa ile Venedik'in tarihi ve dini yapılarında tanıdık gelen bir koşuşturmaca içerisinde geçiyor. Kitapta ayrıca olayın kahramanlarının İstanbul'a gelerek Ayasofya'dan Mısır Çarşısı'na kadar geçen olaylar da ele alınıyor.



"Melekler ve Şeytanlar" ile "Da Vinci Şifresi" filmiyle büyük beğeni toplayan yazarın yeni kitabının filminin bir bölümü İstanbul'da çekildi. Yönetmenliğini Ron Howard'ın yaptığı filmde, Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster oynayacak. Film, Ekim 2016'da sanatseverlerle buluşacak.



Batman ve Superman: Adaletin Şafağı

Yönetmenliğini Zack Snyder'in yaptığı "Batman ve Superman: Adaletin Şafağı (Batman and Superman: Dawn of Justice) 2013 yazının bol gişeli hiti "Man of Steel"in (Çelik Adam) devamı olacak.



Batman ve Superman'ın karşı karşıya geleceği aksiyon filmde Oscar ödüllü Ben Affleck e Henry Cavill ve Amy Adams gibi oyuncular yer alıyor. Film, gelecek yıl mart ayında vizyona girecek.



Megan Fox "Ninja Kaplumbağalar"da

Yönetmenliğinin Dave Green'in yaptığı Ninja Kaplumbağalar'ın geçen yıl gösterime giren serinin ikincisi gelecek yıl haziranda vizyona girecek. "Teenage Mutant Ninja



Turtles 2: Half Shell" ismiyle izleyicilerin karşısına çıkacak filmin başrollerini Megan Fox, Stephen Amell ve Will Arnett paylaşıyor.



Zoolander 2

Yönetmenliğini Ben Stiller'in yaptığı "Zoolander 2", yönetmenliğini David Ayer'in yaptığı "Suicide Squad", yönetmenliğini Robert Schwentke'in yaptığı "Allegiant: Part 1", yönetmenliğini Duncan Jones'in yaptığı "Warcraft", yönetmenliğini Jon M. Chu'nun yaptığı "Now You See Me: The Second Act", yönetmenliğini Rupert Wyatt'in yaptığı

"Gambit" ve yönetmenliğini Gareth Edwards'in yaptığı "Star Wars Anthology: Rogue One" filmlerinin de gelecek yıl vizyona girmesi bekleniyor. (AA)