2026 Oscar Ödüllerini kimler kazandı? 98. Akademi Ödülleri kazananlar tam liste
Özge Çolak
Sinema dünyasının en prestijli gecesi olan 98. Akademi Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. ABD'li ünlü komedyen Conan O'Brien’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Ryan Coogler imzalı "Sinners" 16 adaylıkla, Paul Thomas Anderson’ın "One Battle After Another" filmi ise 13 adaylıkla geceye damga vurdu. İşte rekabetin zirveye çıktığı 2026 Oscar kazananları tam listesi:
98. Akademi Ödülleri Kazananlar Listesi
En İyi Film: One Battle After Another
En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)
En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan (Sinners)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn (One Battle After Another)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan (Weapons)
En İyi Özgün Senaryo: Sinners
En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another
En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters
En İyi Uluslararası Film: Norveç (Sentimental Value)
En İyi Uzun Metraj Belgesel: Mr. Nobody Against Putin
En İyi Görüntü Yönetimi: Sinners
En İyi Kurgu: One Battle After Another
En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash
En İyi Ses: F1 En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Frankenstein
En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein
En İyi Özgün Müzik: Sinners
En İyi Özgün Şarkı: “Golden” (KPop Demon Hunters)
En İyi Oyuncu Seçimi (Casting): One Battle After Another
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: The Singers (Two People Exchanging Saliva)
En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms
En İyi Kısa Animasyon Film: The Girl Who Cried Pearls