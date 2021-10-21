21. yüzyılın en iyi 100 dizisi belirlendi: 43 ülkeden uzmanlar seçti

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar (uzmanlar, film eleştirmenleri, akademisyenler ve gazeteciler) 21. yüzyılın en iyi dizilerini belirlemek için bir ankete katıldı. BBC Culture'ın yaptığı ankette göre ilk 10 dizi arasında yalnızca 2 komedi filmi yer alıyor. Gelin uzmanların seçtiği 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini inceleyelim. (Ayrıca IMDB puanı en yüksek filmler listemize de bakabilirsiniz)

İlk üçte sırasıyla The Wire, Mad Men, Breaking Bad yer alıyor. Listenin son sırasında geçtiğimiz yıl büyük ses getiren The Queen's Gambit dizisi de yerini aldı.

Fleabag, Game of Thrones, I May Destroy You, The Leftovers, The Americans, The Office ve Succession ise ilk 10'a giren diğer yapımlar oldu. Listedeki yapımlar 2000 yılından bu yıla kadar olanlar arasından seçildi.

21. Yüzyılın En İyi Dizileri



1 The Wire (2002-2008)



2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36 Downton Abbey (2010-2015)

37 Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62 The Good Place (2016-2020)

63 Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84 Normal People (2020)

85 Narcos (2015-2017)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)