23 yıl aradan sonra ilk defa kamera karşısında!

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Ünlü Amerikan dergisi THR'nin 'En iyi 100 Hollywood filmi' vesilesiyle kamera karşısına geçen Susan Sarandon ve Geena Davis merak edilen soruları yanıtladı.

19 Haziran Perşembe günü, Thelma ve Louise filminin unutulmayan yıldızları Susan Sarandon ve Geena Davis’in THR stüdyolarında çekildikleri selfie medyada filmin hayranları tarafından çok büyük ilgi gördü. Tecavüze yeltenen bir adamı öldürdükten sonra kaçak durumuna düşen iki kadının yol hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Ridley Scott üstlenmiş, trajik sonu ile kadınlara yapılan baskının en büyük göstergesi olmuştu. Kadınların erkekler hakkındaki düşüncelerini ve ‘ kadın gücü’nü en iyi şekilde anlatan bu Amerikan filminden 23 yıl sonra tekrardan kamera karşısına geçen 67 yaşındaki Sarandon ve 58 yaşındaki Davis, filmde otostopçuyu canlandıran Brad Pitt’in oyunculuğu ve filmin trajik sonu hakkında ne düşündüklerini samimi bir dille anlattılar.



Filmin senaryosu nasıl elinize geçti?

Susan: Menajerimden aldım, okudum ve hemen Ridley Scott’ı aradım.

Geena: Filmin oyuncu kadrosu oluşturulduktan sonra senaryoyu okuma fırsatım olmuştu ve çok üzülmüştüm. Sonra Ridley’le tanıştım ve beni oynatması için ikna ettim.



Senaryoyu okuduktan sonra, filmin son sahnesinde iki ana karakterin arabalarını uçurumdan aşağı sürmesine nasıl bir tepki verdiniz?

Susan: Ridley’ye bu sahneye gerçekten çekip çekmeyeceğimizi sordum. “Senin karakterin kesin olarak ölecek ama Geena’nınkinden pek emin değilim. Belki son dakikada onu arabadan attığın bir sahne çekebiliriz” dedi.

Geena: Zaten ben ölmeyi haketmiştim!

Susan: Aslına bakarsanız Ridley’nin son sahnedeki yaratıcı fikri, filmin başarısındaki en büyük etmen. Ridley, filmi baştan şekillendirdi.



Filmde pek çok aksiyon sahnesi var. Sizin en zorlandığınız sahne hangisiydi?

Susan: (Geena’ya bakarak) Bence Brad Pitt’le sevişme sahnesi senin için en zoruydu.

Geena: Evet, gerçekten çok zordu! (gülerek)



Thelma ve Louise Brad Pitt’in oynadığı ilk büyük film . O zamanki oyunculuğunu nasıl bulmuştunuz?

Geena: Onun rolünü oynamaya aday beş oyuncu daha vardı. Beraber bir deneme sahnesi çektik. Şu an söylemekten çok utanıyorum ama çekim sırasında sözlerimi unuttum.

Susan: Onun başarısına çok büyük katkım olduğunu söylese de ben oyunculuk yeteneğinin hep onun içinde olduğuna inanıyorum. Onun oyunculuğunu izlediğinizde herkesten farklı olduğunu anlamak hiç zor değil. Kesinlikle çok yenekli ve zeki bir adam.

Geena: Filmde Pitt’in kaslı vücudunu pek çok kez göstermesinden anlayacağınız üzere Ridley oyunculuğa ek olarak fiziksel görünüşe de çok önem verir.



Filmin üzerinden 23 yıl geçti; fakat hala çok seviliyor. Sizce bunun sebebi nedir?

Geena: Hiç birimiz filmin bu denli başarılı olacağını tahmin etmiyorduk; ama filmdeki başına buyruk ve korkusuz kadınlar izleyenlere ilham veriyor olabilir.

Susan: Erkek egemen kovboy filmlerden farklı olarak ilk defa kadınların baş rolde olduğu, ata bindiği bir aksiyon filmi olmasının bu başarıya katkısı büyük.