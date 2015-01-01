Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda 23 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 26. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Dünya Festivallerinden seçkisi, dünya festivallerinden ödülle dönen ya da ödüllere aday olan filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.
Seçki kapsamında Türkiye Galası gerçekleşecek filmlerden Karanlık Vadi, katıldığı birçok festivalden 30’a yakın ödülle dönmüş, Yük ise 2015 Berlinale’sinde En İyi İlk Film adayları arasında yer almıştı. Karanlık Vadi, dışarıdan gelen yabancıya karşı gelişen güvensizlik hissinin izini, 19. yüzyıl sonlarında karla kaplanmış Alplerin küçük bir köyünde sürmemizi sağlıyor. Yönetmeninin ilk uzun kurmaca filmi olan Yük ise, kazandığı bursla birlikte daha da güçlenen üniversite hayali, aldığı kürtaj kararına karşı duran ailesinin etkisiyle suya düşen Layla’nın hikayesini anlatıyor. Layla’nın omzuna, istemediği bir hayatı yaşamakla bunu aşmak arasında gidip gelirken binen yükü seyirciye hissettirmeyi başaran filmin yönetmeni Micah Magee, “evrensel hikayeleri kısıtlı bütçe ile filme nasıl çekeriz?” sorusunu cevaplayacağı atölyeyle Ankara’da olacak. Ayrıca filmin başrolünde yer alan genç oyuncu Devon Keller da Ankaralı sinema
severlerle buluşacak.
Seçki kapsamında gösterilecek Beden ve 45 Yıl, 2015 Berlinale heyecanını Ankara’ya taşıyacak filmlerden. 26. AUFF kapsamında Türkiye Galası yapılacak olan Aferim!’in yönetmeni Radu Jude ile En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı’yı paylaşan Beden’in yönetmeni Szumowska, Anna adlı psikiyatristle yolları kesişen bir sorgu yargıcı ve anoreksiya hastası kızının hayat ve ölüme dair düşüncelerindeki değişim sürecine kamerasını çeviriyor. Polonya Sineması, 2015 Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını kazanan Ida’nın ardından Beden’le de adından söz ettirmeye devam ediyor. Berlinale’de yine bu sene başrol oyuncuları Charlotte Rampling ve Tom Courtenay’e Gümüş Ayı kazandıran 45 Yıl, evliliklerinin 45. yıldönümünde aldıkları sıradışı bir haberle birlikte, uzun süre devam ettirdikleri birlikteliklerini sorgulamaya başlayan Mercer çiftinin kendilerini yeniden tanıma macerasını beyazperdeye taşıyor.
Bir başka uluslararası festivalin, 2014 Venedik UFF’nin heyecanını seçkiye taşıyacak filmler ise Nabat, Veda Partisi, İnsanlıktan Uzakta ve Akşam Yemeği olacak.
Ankara Uluslararası Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için, www.filmfestankara.org.tr adresine göz atabilirsiniz.