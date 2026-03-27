27 Mart Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, bu akşam (27 Mart 2026 Cuma) Kanal D yayın akışında yer almamasıyla izleyicilerini şaşırttı. Cuma akşamlarının klasiği haline gelen Rıza Baba ve ekibinin neden ekranda olmadığına dair detaylar netleşti. Peki Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Türk televizyon tarihinin efsane yapımı Arka Sokaklar, bu akşam (27 Mart 2026 Cuma) yayın akışında yeni bölümüyle yer almayarak hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle verilen aranın bu hafta da devam etmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Arka Sokaklar Bu Akşam Neden Yayınlanmıyor?
Kanal D tarafından yapılan güncel bilgilendirmeye göre, bu akşam dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşuyor. Bayram sonrası çekim takvimindeki sarkmalar veya teknik hazırlık süreçleri nedeniyle yapımın bu haftayı da pas geçtiği belirtiliyor.
Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanaldan henüz resmi ve kesin bir tarih açıklaması gelmemiş olsa da, dizi kulislerinden sızan bilgilere göre:
Beklenen Tarih: 3 Nisan 2026 Cuma
Saat: 20.00 (Kendi saatinde)
Son Bölümde Neler Olmuştu?
Dizi araya gitmeden önce heyecan doruktaydı. Yeni bölümde cevap bekleyen kritik sorular şunlar:
Yaren’in Akıbeti: Okuma hayalleri kurarken bir anda ortadan kaybolan Yaren’e ne oldu? Ailenin şüpheli tavırları ekibi hangi gerçeğe götürecek?