3 Altın Portakallı "Cennetten Kovulmak"; 25 Nisan'da sinemalarda!

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50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi Film" dahil 3 ödülle dönen, "Cennetten Kovulmak", 25 Nisan'da vizyona giriyor

Kürt sorununu biri Kürt, biri Türk iki kadının gözünden anlatan ve 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi Film" dahil 3 ödülle dönen, Ferit Karahan imzalı "Cennetten Kovulmak", 25 Nisan'da vizyona giriyor!

"Cennetten Kovulmak", birbirinin hayatından tamamen habersiz, birbiriyle aynı kaderi yaşayan iki kadının; 24 yaşındaki İstanbullu Emine ile 8 yaşındaki Muşlu Ayşe'nin hikayesini anlatıyor. 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi Film", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülleri"yle dönen film; asıl yıkımın, kıyametin bir provası olan savaş alanında değil, daha sonra gerçekleştiğini ve yegâne savaş mağdurlarının geride kalan kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguluyor. Çoğu göç etmek zorunda kalan Kürt işçilerin çalıştığı bir inşaatta mühendis olan Emine, askerde olan kardeşini bir çatışmada kaybeder. Emine için Kürt sorunu, sadece televizyonda gördüğü ve anlam veremediği çatışmalardan ibaretken kardeşinin ölümü ve inşaatta karşılaştığı bir kaza, Emine'nin Kürtlere bakışıyla birlikte hayatını da değiştirir. Filmin senarist ve yönetmeni Ferit Karahan; kazananı olmayan bu savaşta, hatıralarda en taze olan şeyin, ölülerini gömen anneler olduğunu söylüyor. "Çünkü acıları ilk günkü gibi taze, hiçbir zaman ihtiyarlamıyor. Kapılarda çocuklarını bekleyen annelere çocuklarının ölüm haberi gelmesin diye, kulak kesildiğimiz dünyalarımızdan çıkıp sağırlaştığımız dünyaları duymak zorundayız. Savaşı besleyen, onu çıkaranlar değil, bu savaşa duyarsız kalanlardır. "Cennetten Kovulmak"; 30 yıldır süregelen Kürt-Türk çatışmasına karşıdakinin gözüyle bakıyor. Objektif bir bakışla ve iki tarafa da eşit mesafede durarak…" Kadrosunda, Ezgi Asaroğlu (Emine), Rojin Tekin (Ayşe), Jülide Kural (Gülnar), Mirza Metin (Ustabaşı Mahmut), Gülistan Acet (Narin), Aziz Çapkurt (Yusuf), Bünyamin Kavrut (Kürşat) ve Alan Ciwan'ın (Mehmet) yer aldığı filmin yapımcılığını FK Film, ortak yapımcılığını ise Blue Door Production (İtalya) üstleniyor. Çekimleri İstanbul'da ve en son Yılmaz Güney'in "Aç Kurtlar" filmini çektiği Muş'ta gerçekleştirilen Türk-İtalyan ortak yapımı "Cennetten Kovulmak"; 21 aylık post-prodüksiyon sürecinin ardından prömiyerini gerçekleştirdiği 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülleri"nin sahibi oldu. "Cennetten Kovulmak"; 25 Nisan 2014, Cuma günü Fida Film Tiglon aracılığıyla vizyona giriyor.