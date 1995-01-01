3 iddialı film vizyonda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Engin Hepileri'nin oynadığı, Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı "Yağmur: Kıyamet Çiçeği", Erdal Beşikçioğlu ile Sezin Akbaşoğulları'nın başrollerinde oynadığı "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku", Kırım Tatar Türkleri'nin acılarını anlatan "Kırımlı: Aşkta ve Savaşta" 12 Aralık haftasının en iddialı yapımları...

Türkiye sinemalarında bu hafta 4'ü yerli 8 yeni film vizyona giriyor.



"Yağmur: Kıyamet Çiçeği"

Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil, Devrim Saltoğlu, Settar Tanrıöğen, Altan Erkekli, Sait Genay, Rıza Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Ruhi Sarı'nın oynadığı "Yağmur: Kıyamet Çiçeği" adlı filmi, Onur Aydın yönetti.



Filmde, Kazım Koyuncu'nun hayatının yanı sıra Çernobil felaketi, Rus kadınları ve Trabzonspor'un 1995-1996'da şampiyonluğu kaybedişi ve sonrasında şehirde ilan edilen yas konu ediniliyor.



Filmin konusu kısaca şöyle;

Yakın zaman tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen Çernobil faciasından sonra eşini kanserden kaybeden Elena, oğlunun da aynı hastalıktan muzdarip olduğunu öğrenince çareyi tedavi için Türkiye’ye gelmekte bulur. Elena, Trabzon’da tedavi süreciyle uğraşırken, bir gün Trabzonspor’da oynama hayaliyle yanıp tutuşan futbolcu Şenol ile tanışır. Şenol sonunu düşünmeden ilk görüşte kadına aşık olur. Öte yandan 1995-1996 futbol liginde şampiyonluğa doğru giden Trabzonspor son, maçta şampiyonluğu kaybedince, amigo Ahmet’in de dünyası başına yıkılır... Bir diğer yanda ise sesi ve kişiliği ile milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Kazım Koyuncu vardır. Bir Çernobil mağduru olarak kanserden yaşamını kaybeden Koyuncu yöre halkının sesi gibidir…



"Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku"

Çiğdem Vitrinel'in yönettiği "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" filminin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Harun Tekin, Derya Alabora ile Hare Sürel rol aldı.



Filmde, Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı "Arif" ile Sezin Akbaşoğulları'nın hayat verdiği "Müzeyyen" karakteri arasında geçen acıklı aşk hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Filmin konusu şöyle; ilk kitabını yazmaya çalışan 'yazar' Arif, zamanının önemli bir kısmını kitabı üzerine kafa yorarak geçirir. Ona göre hayat başta kadınlar ve ilişkiler olmak üzere pek çok çözümsüz soruyu içermektedir. İlişkiler konusunda bir türlü dikişi tutturamayan Arif her daim kafasını kurcalayan bu soruların peşindedir. Fakat beklemediği bir anda Müzeyyen'in ortaya çıkmasıyla, o güne dek bildiği ya da öğrenmeye çalıştığı her şey bir anda tersyüz olur. Zira Müzeyyen'in cazibesine kapılmamak elinde değildir ve kendini bu ilişkinin akışına bırakır.



48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Geriye Kalan" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Çiğdem Vitrinel'in ikinci uzun metrajlı filmi, İlhami Algör'ün aynı adlı romanından uyarlandı.



