40 yıllık film vizyonda!

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Türkiye sinemalarında bu hafta üçü yerli 6 yeni film vizyona giriyor. İşte 3 Nisan haftasının filmleri...

"Teksas Katliamı"

Sinema tarihine geçmiş bir klasik olan "Teksas Katliamı", 40. yıl dönümü anısına restore edilen yeni kopyasıyla vizyona giriyor.



Tobe Hooper'ın yönettiği filmde Marilyn Burns, Allen Danziger, Paula A. Partain, William Vail, Teri Mcminn, Edwin Neal, Jim Siedow, Gunnar Hansen ile John Dugan oynamıştı.



Teksas Katliamı'nın 1974'te çekilen orijinal versiyonu, kan donduran sahneleriyle izleyenleri şoke etmiş ve büyük bir başarı yakalamıştı. Gerçek olaylara dayanan bu korku hikayesi, türünde birçok filme öncülük etti ve hala tüm zamanların en iyi korku filmleri arasında gösterildi.



Film, içlerinden birinin çocukluk evini ziyarete giden 5 gencin, insan yiyen bir ailenin eline düşmesiyle yaşadığı kabusu anlatıyor.



"Münafık"

Özkan Aksular'ın yazıp yönettiği ve Levent Sülün, Hakan Salınmış, Güliz Şirinyan, Erdoğan Sıcak ile Rus oyuncu Karina Malsagova'nın oynadığı "Münafık" izleyici ile buluşuyor.



Korku, gerilim ve dramı birbirine harmanlayarak beyazperdeye taşıyan filmin konusu şöyle: "1984 yılında, Sovyetler Birliği'nde bulunan ve parapsikolojik olaylar üzerine incelemeler yapan ESP (Extra Sensory Perception; Duyu Dışı İdrak) laboratuvarlarından birinde çalışan Valeria, eski sevgilisi Nazım'ın daveti üzerine, 'Cinli Nazife' olarak anılan Nazife Hanım ile ilgili araştırma yapmak çin Türkiye'ye gelir. Azdavay'daki Nalbant Köyü'nde araştırmalarını sürdüren Valeria, birden hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Köylü, Nazife Hanım'ı felç geçirmiş, Nazım'ı ise delirmiş bir halde bulur. Küçük kızının hastalığı nedeniyle doğal doğum yapmak isteyen Ceyda, eşi ve kızı ile babaannesinin 30 yıl önce terk ettiği bu köye gelir. Doğum sancıları arasında geçmişin sırları yavaş yavaş aralanacaktır."



"Aşkopat"

Şarkıcı Doğuş ile Afrikalı Ali, Yıldız Asyalı, Teoman Gelmez, Hakkı Bulut, Arzu Budak ve Ayşegül Çakır gibi isimlerin oynadığı "Aşkopat", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Haydar Işık'ın yönettiği film, yetimhanede büyümüş ve birbirlerine çok bağlı üç arkadaşın deli dolu hikayesini konu alıyor.



"Figüran"

Tolga Çetin'in yönettiği ve Ceyhun Fersoy, Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu ile Erdal Cindoruk'un oynadığı "Figüran", haftanın bir diğer yerli komedi filmi.



Film, iki kafadarın projelerini yapımcı yapımcı dolaştırmaları ve "Türkiye'nin Starı" Pelin Şafak'ı filmlerinde oynaması için ikna çabalarını anlatıyor.



"Hızlı ve Öfkeli 7"

Hız üzerine kurulmuş ve fenomen haline gelen film serisinin son halkası "Hızlı ve Öfkeli 7"de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson yeniden bir araya geliyor.



Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Elsa Pataky ve Lucas Black'in de yeniden rol aldığı başarılı serinin bu bölümünü James Wan yönetiyor.



Filmin oyuncu kadrosuna Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey, Nathalie Emmanuel ve Kurt Russell gibi uluslararası aksiyon yıldızları da katılıyor.



Senaryosu Chris Morgan tarafından yazılan filmin konusu şöyle: "Hızlı ve Öfkeli ekibi, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından (Jason Statham) gelen tehlikeden habersizdir. Küçük kardeşi Owen'ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, ekibe verilen Toretto evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir. Ekip, Abu Dabi, Azerbaycan ve Tokyo gibi uzak yerlerde bugüne kadarki en büyük tehlikelerle yüzleşecek."



"Şans Ayağıma Geldi"

Adam Sandler, Dustin Hoffman, Steve Buscemi ile Method Man'in oynadığı "Şans Ayağıma Geldi", komedi ve dramı bir arada sinema izleyicisine sunmayı amaçlıyor.



Yönetmen koltuğunda Thomas McCarthy'nin oturduğu filmde, Adam Sandler'ın canlandırdığı "Max"in, keşfettiği sihirli makineyle hayatını değiştirme fırsatını yakalama süreci anlatılıyor. Sandler'a başrolde Dustin Hoffman ve Steve Buscemi eşlik ediyor. (AA)



