5 yeni film vizyonda!

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"Seçilmiş-The Giver", "Ölümcül Oyun", "Evrim", "Kayıp Kız" ve "Sihirli Ay Işığı" seyirciyle buluşuyor.

Sinemalarda bu hafta dram, bilim-kurgu, aksiyon ve romantik komedi türünde 5 film vizyona girdi.



Başrollerinde Kate Hudson, James Franco ve Anna Friel'in bulunduğu "Ölümcül Oyun" izleyici ile buluşuyor. Marcus Sakey'in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Henrik Ruben Genz var.



Gerilim türündeki filmde, senelerce tüm maddi birikimlerini çocuk tedavisi için kullanan ve maddi anlamda zor günlerden geçen Tom ve Anna çifti, ölü bulunan kiracılarının apartman dairesinde buldukları parayı borçları için kullanma konusunda tereddüt etmez. Ne var ki bu karar, adım adım belaya bulaşma süreçlerini tetikleyen ilk adım olur.



"Evrim"

Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Cillian Murphy ve Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman'ın oynadığı "Evrim" bilim-kurgu meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.



Filmin yönetmenliğini "Kara Şövalye", "Başlangıç", "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi başarılı yapımların ünlü yönetmeni Wally Pfister üstleniyor.



Bilim-kurgu rollerinde pek oynamayan Johnny Depp'in başrolünde olduğu filmin senaryosu Jack Paglen'e ait. Dr. Will Caster rolünde izleyici karşısına çıkan Depp, insan duygularının etkilendiği tüm bilgiler ve hareketlerin bir bilgisayar tarafından da yapılabilmesi için yapay zeka çalışmaları yapan ünlü bir bilim adamını canlandırıyor. Radikal grupların bir numaralı hedefi haline gelen Caster, bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will'in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara

entegre eder. Fakat terörist grup, Will'in hala hayatta olduğunu fark edince super-bilgisayarı yok etmek için harekete geçer.



"Kayıp Kız"

Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris ile Tyler Perry'nin oynadığı "Kayıp Kız" filminin yönetmen koltuğunda David Fincher var.



Fincher'ın, satış rekorları kıran Gillian Flynn'in gerilim romanından beyaz perdeye uyarladığı film, modern medya kültürümüzdeki güvenilmez sözler ve kaçınılmaz aldatmalar arasındaki bir Amerikan evliliğini konu alıyor.



Hikayenin merkezindeki çift, eski bir New Yorklu yazar olan Nick ve karısı "havalı kız" Amy. Beşinci evlilik yıldönümlerinde Amy kaybolur ve evlilikleri bir gizeme dönüşür. Nick, şüphe uyandırıcı davranışları yüzünden bir numaralı şüpheli olur. Amy ise ölü ya da diri bulunmak üzere ilham arayışındaki dünyanın gözleri önünde medya çılgınlığının övülen malzemesi haline gelir.



"Sihirli Ay Işığı"

Woody Allen'ın yönettiği ve Emma Stone, Colin Firth ile Marcia Gay Harden'ın oynadığı "Sihirli Ay Işığı" romantik komedi türünde bir film.



1920'lerin Güney Fransa kıyılarında geçen film, usta bir sihirbaz tarafından sahtekarlıkla suçlanan bir medyumun öyküsünü anlatıyor. Hikayenin 1920'lerde geçmesinin yarattığı romantizm ve Fransa'nın güneyindeki yerlerin ışıl ışıl görüntüsü, filme doğal bir sihir katıyor.



"Seçilmiş"

Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgard, Katie Holmes ile Taylor Swift'in oynadığı "Seçilmiş" rahat ve mutluluk dolu bir dünyada yaşayan genç bir adam olan Jonas'ın (Brenton Thwaites) etrafında dönüyor.



"Gerçeği arayan özgürlüğü bulur" sloganıyla yola çıkılan yapımın yönetmen koltuğunda "Ajan Salt", "Dead Calm", "Tehlikeli Oyunlar", "Açık Tehlike" ve "Kemik Koleksiyoncusu" gibi filmlerin yönetmeni Phillip Noyce var.



Fantastik ve bilim-kurgu türündeki film, Lois Lowry'nin aynı adı taşıyan genç yetişkin romanından uyarlama. 1994'te "Newberry Madalyası" kazanan roman, dünya çapında 10 milyondan fazla satmıştı.



(AA)