6 Ağustos'ta Fransa'da vizyonda…

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Nuri Bilge Ceylan’ın, 67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen filmi “Kış Uykusu”, Türkiye’nin ardından, 6 Ağustos 2014, Çarşamba günü Fransa’da vizyona girecek.

Dünya prömiyerini 67. Cannes Film Festivali’nde yapan, Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” filmi; festivalden, dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Altın Palmiye ile döndü. Yapımcılığını ZeynoFilm’in üstlendiği “Kış Uykusu”; festivalde aynı zamanda FIPRESCI Ödülü’ne de layık görüldü. Başrollerini Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ’ın paylaştığı “Kış Uykusu”; eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın’ın, Anadolu bozkırlarının ortasında, adeta bir kış uykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda, kendisiyle, hayalleriyle, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alıyor. Karı-koca ve kardeşlik bağları da dahil her türlü insan ilişkisinin, çaresizlik, hayal kırıklığı, önyargılar ve çıkışsızlıkla mühürlenmiş olan o ağır kapısını aralıyor...