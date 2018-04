6 yeni film vizyonda!

Yılın ilk haftasında 2'si yerli 6 film vizyona girdi. İşte haftanın filmleri: "Uyuyana Kadar", "Mısır Adası", "Kayıp Çocuk", "Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır", "Tut Sözünü" ve "Bir Gece"

George Ovashvili'nin yönettiği ve İlyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia ile Tamer Levent'in oynadığı "Mısır Adası" izleyici ile buluşuyor.



Başrolündeki İlyas Salman'ın performansıyla çok konuşulan ve Karlovy Vary'de büyük ödüle layık görülen film, Salman'ın canlandırdığı yaşlı bir çiftçi ve genç torununu, Gürcistan ile Abhazya arasındaki doğal sınırın bir parçasını oluşturan küçük adada bir tarım sezonu boyunca izliyor.



Gürcistan'ın 2014 En İyi Yabancı Film Oscarı ödülüne aday gösterdiği film, ödül için seçilen son 9 film arasına girmişti.



"Uyuyana Kadar"

Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne Marie Duff, Charlie Gardner ile Dean Charles Chapman'ın oynadığı "Uyuyana Kadar" filminin yönetmen koltuğunda Rowan Joffe bulunuyor.



Bestseller J. Watson'ın kitabından bir uyarlama olarak seyirciyle buluşacak film, Kidman'ın canlandırdığı "Christine Lucas" karakterinin geçmişinde yaşadığı travmatik bir kazadan sonra yaşadıklarına odaklanıyor.



"Kayıp Çocuk"

Hollywood'un başarılı aktörlerinden Ryan Reynolds'un yeni filmi "Kayıp Çocuk", dokuz yıl boyunca kaçırılan kızını arayan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.



Yönetmenliğini Atom Egoyan'ın üstlendiği ve senaryosunu David Fraser ile kaleme aldığı gerilim dolu film, çocukları kaçırılan ailelerin kendi iç ilişkilerinin nasıl yerle bir olabileceğini ele alıyor.



Ryan Reynolds'un başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Mireille Enos, Scott Speedman, Rosario Dawson, Kevin Durand ve Alexia Fast gibi isimler yer alıyor.



"Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır"

Shawn Levy'nin yönettiği ve Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson ile Ben Kingsley'in oynadığı "Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır" komedi ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Film, geceleri hayat bulan ve tuhaflıkların yaşandığı New York Müzesi'nde gece operasyonlarına atanan Larry'nin, bir sırrı çözmek için New York'tan Londra'daki başka bir müzeye uzanan yolculuğunu konu alıyor.



"Bir Gece"

Ulaş Yiğit Ülker'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Wilma Elles, Hakan Eratik, Ali Pınar, Adem Yılmaz, Muhammed Cangören, Özgür Emre Yıldırım ile Efe Deprem gibi isimler yer alıyor.



"Her insanın bir hikayesi vardır ve bütün hikayeler birbirine bağlıdır" sloganıyla yola çıkılan aşk ve dram türündeki filmde, patronuna verdiği sözü yerine getiremeyen eski kimya öğrencisi Batuhan'ın, ihtiyacı olan parayı bulmak için çıktığı yolda farkında olmadan altı kişinin daha hikayesine yön vermesi anlatılıyor.



"Tut Sözünü"

Kemal Uçar, Demet Özdemir, Giray Altınok, Zafer Algöz, Erkan Can, Burak Serdar Şanal ile Bülent Polat'ın oynadığı film, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Oğuz Çelik'in yönettiği filmin konusu şöyle:

"Yalçın ve Bahadır, çok yakın iki arkadaştır, dostlukları Yalçın'ın ani ölümüyle sona erer. Ancak bir süre sonra Bahadır'ın kapısı çalınır. Karşısında Yalçın'ın hayaleti ile ölü İtalyan bir trapezci olan Bernardo vardır. Yalçın yaşarken tutmadığı bir sözü yüzünden Araf'ta kalmıştır. Taksiratçı'nın söylediğine göre Yalçın'ın Araf'tan kurtulabilmesi için tek yol, bu sözü 3 gün içinde yerine getirmesidir."



(AA)