6 yeni film vizyonda

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Türkiye sinemalarında bu hafta 5'i gerilim, korku ve dram ağırlıklı, 1'i de komedi türünde olmak üzere 6 film vizyona giriyor.

"Gece Planı"

"Wendy ve Lucy" ile "Kestirme Yol" filmlerinden tanınan Kelly Reichardt'ın yönettiği "Gece Planı" izleyici ile buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Oscar adayı Jesse Eisenberg ile yetenekli oyuncular Dakota Fanning, Peter Sarsgaard ve Alia Shawkat rol aldı. Gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Josh, Dena ve akıl hocaları Harmon, izlenen ekolojik politikaya tepkili üç radikal çevrecidir. Çevre duyarlılığını arttırmak adına akıl almaz bir plan yaparlar. Amaçları bir hidroelektrik santralini havaya uçurarak, ekosistemi tehdit eden şirketlere mesaj vermektir. Eylemden sonra herkesin kendi yoluna gitmesi ve sessiz kalması konusunda anlaşırlar. Fakat yaşananlar onları tekrar bir araya getirecek ve hayatlarını kaosa sürükleyecektir."



"Uçuş 7500"

Takashi Shimizu'nun yönettiği ve Leslie Bibb, Jamie Chung, Jerry Ferrara ile Ryan Kwanten'in oynadığı "Uçuş 7500", haftanın gerilim yüklü bir başka filmi. Filmde, 273 yolcusuyla Los Angeles'tan Tokyo'ya uçan bir uçakta geçen korku dolu anlar izlenebilecek.



"Mezarına Tüküreceğim 2"

Jemma Dallender, Joe Absolom, Yavor Baharoff ile Aleksandar Aleksiev'in oynadığı "Mezarına Tüküreceğim 2", yönetmen Steven R. Monroe'nun, büyük beğeni toplayan "Mezarına Tüküreceğim"in 2010 versiyonunun devamı niteliğinde bir film. Film, New York City'ye henüz yerleşmiş ve diğer pek çok kadın gibi yaşamını modellikle sürdürmeye çalışan, doğal güzel Katie'nin yaşamını konu alıyor.



"Takip"

Robert Pattinson ve Guy Pearce'ın başrollerinde bulunduğu "Takip", toplumun çöküşünden 10 yıl sonrayı anlatıyor. David Michod'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "10 yıl süren ekonomik bunalım döneminde her şeyini kaybeden eski bir asker olan Eric (Guy Pierce) artık acımasız ve soğuk bir adam olmuştur. Bu sırada bir çete, yaptıkları soygun sırasında işler kötü gidince yaralı arkadaşları Rey'i (Robert Pattinson) geride bırakıp, Eric'in sahip olduğu son şey olan arabasını çalar. Rey'i yanına alan Eric'in artık hayattaki tek amacı intikamını almaktır."



"Göz"

Mike Flanagan'ın yönettiği ve Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff ile Rory Cochrane'in oynadığı "Göz", gizemli ve eski bir aynanın etrafında gelişiyor. Yönetmen Mike Flanagan'ın senaryosunu Jeff Howard ile birlikte kaleme aldığı korku türündeki filmde olaylar şöyle gelişiyor: "Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlar da aynanın tutsağı haline gelmişlerdir."



"Çaylaklar Çetesi"

Santi Amodeo'nun yönettiği ve Clara Lago, Andres Iniesta, Quim Gutierrez ile Julian Villagran'ın oynadığı "Çaylaklar Çetesi", gerilim ve korku yüklü vizyon haftasının tek komedi filmi.