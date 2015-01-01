67. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

67. Emmy Ödüllerine "Game of Thrones" damgasını vurdu!

LOS ANGELES (AA) - Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödüllerine bu yıl, "Game of Thrones" dizisi damgasını vurdu.

67. Emmy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2015 Emmy Ödülleri gecesinde, "Game of Thrones" dizisi Drama dalında, En İyi Dizi, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken, bu yıl içinde toplam 12 ödül kazandı. Ödül gecesinde Komedi dalında En İyi Dizi seçilen "Veep" ve En İyi Mini Dizi ödülünü alan "Olive Kitteridge" de öne çıkan yapımlar oldu.



Aktör komedyen Andy Samberg'in sunuculuğunu yaptığı gecede, Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "Transparent"daki rolüyle Jeffrey Tambor kazanırken, aynı dalda En İyi Yönetmen ödülünü "Transparent" dizisiyle Jill Soloway aldı.



Gecede 1993'den bu yana gösterilen ve Ağustos ayında yayınına son veren ünlü komedyen Jon Stewart'ın sunuculuğunu yaptığı program En İyi Talk Şov,

İyi Talk Şov Yazarlığı ve Yönetmeliğiyle 3 ödül kazandı.

