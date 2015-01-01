7 yeni film vizyonda!

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Frankenstein'ın varoluş ve yaşam sürecini anlatan "Frankenstein", Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan "Güneş Tepedeyken", Bradley Cooper'ın başrolünde oynadığı "Çok Pişmiş", Ayça Varlıer ve Fırat Tanış'ın başrolünde yer aldığı "Mavi Gece" haftanın iddialı yapımlarından...

Bu hafta 7 yeni film vizyonda!



"Frankenstein"

Bernard Rose'un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda "Alacakaranlık Efsanesi" fenomeni Xavier Samuel ve "Matrix" filmlerinden tanınan ödüllü oyuncu Carrie Anne-Moss ile Dony Todd ve Maya Erskine yer alıyor. Marry Shelly'nin 1818 yılında yazdığı günden beri tartışma konusu olan "Frankenstein" romanı, farklı bir hikaye ile sinema izleyicisinin karşısına çıkacak.

"Cehennem Melekleri" filmlerinin yapımcılarının beyazperdeye taşıdığı yeni hikayede, 3 boyutlu yazıcı ile oluşturulan ve sonra öldü diye çöpe atılan Frankenstein'ın varoluş ve yaşam süreci irdeleniyor.



"Çok Pişmiş"

Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl ile Lily James'in oynadığı "Çok Pişmiş" filmi, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Yönetmenliğini John Wells'in, senaryosunu ise Steven Knight'ın yazdığı filmin başrolündeki Bradley Cooper, maymun iştahlı, iki "Michelin" yıldızlı bir restoran yönetmiş, ancak davranışları ile yıldızlarını kaybetmiş bir şef olan Adam Jones'u canlandırıyor. Komedi türündeki film, yemek sevgisi, iki insan arasındaki aşk ile ikinci şansların gücü hakkındaki komik ve duygusal bir hikayeyi anlatıyor.



"Güneş Tepedeyken"

Dalibor Matanic'in yönettiği ve Tihana Lazovic, Goran Markovic, Nives Ivankovic, Dado Cosic ve Slavko Sobin'in oynadığı "Güneş Tepedeyken" sinema severlerle buluşuyor. Dram türündeki filmde, asırlardır birlikte yaşayan iki milletin hiç bitmeye savaşlarının gölgesinde, 30 yıllık bir zaman diliminde geçen 3 aşk hikayesi anlatılıyor. Üç hikayede de Hırvat bir adamla Sırp bir kadının etnik çatışmaların gölgesinde gizlemek zorunda kaldıkları aşk hikayeleri ana planda yer alıyor. Tihana Lazovic ve Goran Markovic filmin ve 3 öykünün de başrolünde. Hırvatistan'ın 2015 Cannes Film Festivali'nde gösterilen ilk filmi olan ve Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film aynı zamanda 88. Akademi Ödülleri'nde Hırvatistan'ın "Yabancı Dilde En İyi Film" adayı oldu.



"Nefesim Kesilene Kadar"

Emine Emel Balcı'nın yönettiği filmde Esme Madra, Rıza Akın, Sema Keçik ile Gizem Denizci rol alıyor. Bir tekstil atölyesinde ortacılık yapan bir kadının hikayesini beyazperdeye taşıyan filmin konusu özetle şöyle: "Serap bir tekstil atölyesinde ortacıdır. Ablası ve eniştesiyle birlikte yaşamak, onun için giderek çekilmez bir hal almıştır. Serap'ı ayakta tutan tek şey, uzun yol şoförü olan babasıyla yeni bir eve çıkabilme umududur. Sürekli uzaklarda olan babasının kayıtsızlığı arttıkça iyice köşeye sıkışan Serap, sonunda ipleri eline almaya ve yeni bir hayata karar verir."



"Mavi Gece"

Fırat Tanış, Ayça Varlıer, Gökhan Mumcu ve Eda Bilgin'in oynadığı filmin yönetmeni Ahmet Hoşsöyler. Komedi türündeki filmin konusu şöyle: "Bir yanda ulaşılması zor bir kadın olan Emel. Diğer yanda maço, küfürbaz, kahveyi, meyhaneyi seven, kendisine çok düşkün karısını aldatmayı rutin hale getirmiş, mahallenin yaka silktiği taksi şoförü Zeki. Gök gürültülü mavi bir gecede meydana gelen bir kazanın ardından bu iki insanın ruhları çakışır. Kadının bedenine erkek ruhu, erkeğin bedenine de kadın ruhunun girmesiyle bu iki kişi artık birbirlerinin bedenlerinde yaşamaya başlarlar. Böylece bir sürü komik olay başlar."



"Afacanlar Takımı: Büyük Yarış"

Ute Von Munchow Pohl'un yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Oya Küçümen, Katharina Thalbach, Anna Thalbach ve Jan Delay yaptı. Film, yardımlaşma ve arkadaşlık üzerine çocuklara eğlenceli bir macera sunmayı amaçlıyor.



"Git Başımdan"

Şahin Altuğ'un senaryosunu da kendi kaleme aldığı "Git Başımdan" filminde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli, Özgür Ozan ve Erşan Utku Ölmez gibi isimler oynuyor. Çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirilen film, iç sesini susturamayan bir adamın hikayesini konu alıyor.

