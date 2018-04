72. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri, gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Altın Küre töreninde En İyi Drama Film Ödülünü "Boyhood" (Çocukluk) filmi kazandı. Film en iyi yönetmen ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini de aldı. En İyi Müzikal Ve Komedi Filmi Ödülü "The Grand Budapest Hotel" filmine verilirken "Birdman" filmi iki dalda ödüle layık görüldü. En iyi TV drama dizisi ödülü ise Showtime tarafından yayınlanan "The Affair" filmine verildi.



İşte kazanan yapımlar ve isimler:

En İyi Film (Drama): "Boyhood" En İyi Film (Müzikal ve Komedi): "The Grand Budapest Hotel"

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Eddie Redmayne, "The Theory of Everything"

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Julianne Moore, "Still Alice"

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ve Komedi): Michael Keaton, "Birdman"

En İyi Kadın Oyuncu (Müzkal ve Komedi): Amy Adams, "Big Eyes"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: J. K. Simmons, "Whiplash"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Patricia Arquette, "Boyhood"

En İyi Yönetmen: Richard Linklater, "Boyhood"

En İyi Senraryo: "Birdman"

En İyi Animasyon Filmi: "How to Train Your Dragon 2"

En İyi Orijinal Müzik: Jóhann Jóhannsson, "The Theory of Everything"

En İyi Orijinal Şarkı: John Legend ve Common, "Glory," Selma

En İyi Yabancı Film: "Leviathan", Rusya

En İyi TV Dizisi (Drama): "The Affair"

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Ruth Wilson "The Affair"

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Kevin Spacey, "House of Cards"

En İyi TV Dizisi (Müzikal ve Komedi): "Transparent"

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal ve Komedi): Gina Rodriguez, "Jane The Virgin"

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal ve Komedi): Jeffrey Tambor, "Transparent"

En İyi TV Filmi ve Mini-Dizi: "Fargo"

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Maggie Gyllenhaal, "The Honorable Woman"

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Billy Bob Thornton, "Fargo"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Joanne Froggatt, "Downton Abbey"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Matt Bomer, "The Normal Heart"