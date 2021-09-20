73. Emmy Ödülleri: Kırmızı halıdan görüntüler

Emmy Ödülleri bu sene gerçekten(!) gerçekleşti. Geçen sene pandemi sebebiyle ödül töreni yapılamamıştı. Fakat bu yıl özlem giderildi. Emmy Ödülleri için bir araya gelen ünlüler şıklık yarışındaydı. Kırmızı halı görüntülerini hepimiz özlemiştik, değil mi? İşte 73. Emmy Ödülleri töreninden kırmızı halı görüntüleri... Bakalım kimler ne giymiş? 73. Emmy Ödülleri'ni kazananlara göz atmayı da unutmayın...

Anya Taylor-Joy, Netflix'te yayınlanan The Queen's Gambit dizisi ile en iyi mini dizi ödülünü kazandı. Anya Taylor-Joy, Dior elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.