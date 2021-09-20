73. Emmy Ödülleri: Kırmızı halıdan görüntüler
2021 Emmy Ödülleri ünlü yıldızları bir araya getirdi. 73. Emmy Ödülleri'nde ünlüler kırmızı halı şıklığı içindelerdi. Peki kırmızı halıda hangi ünlü ne giydi? Birbirinden şık ve dikkat çekici kıyafetlerle törene katılan ünlüleri sizler için derledik. Şimdi biraz kırmızı halı soluma zamanı...
Emmy Ödülleri bu sene gerçekten(!) gerçekleşti. Geçen sene pandemi sebebiyle ödül töreni yapılamamıştı. Fakat bu yıl özlem giderildi. Emmy Ödülleri için bir araya gelen ünlüler şıklık yarışındaydı. Kırmızı halı görüntülerini hepimiz özlemiştik, değil mi? İşte 73. Emmy Ödülleri töreninden kırmızı halı görüntüleri... Bakalım kimler ne giymiş? 73. Emmy Ödülleri'ni kazananlara göz atmayı da unutmayın...
Anya Taylor-Joy, Netflix'te yayınlanan The Queen's Gambit dizisi ile en iyi mini dizi ödülünü kazandı. Anya Taylor-Joy, Dior elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Sarah Paulson, Caroline Herrera elbisesi ile kırmızı halıda ödül vermek için sahnedeydi.
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Jason Sudeikis, en iyi komedi oyuncusu ödülünü kazandı.
Mavi kadife Tom Ford takım elbisesi ile kırmızı halıda şıklığını ve başarısını konuşturdu.
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En iyi komedi oyuncusu dalında aday gösterilen Michael Douglas ve gecenin sunucularından biri olan eşi aktris Catherine Zeta-Jones ile kırmızı halıda yürüdü.
Cristina Ottaviano imzalı elbisenin içinde Catherine Zeta-Jones göz kamaştırdı.
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