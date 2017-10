74. Altın Küre Ödülleri, 8 Ocak 2017'de Beverly Hilton Hotel'de sahiplerini bulacak.

8 Ocak’taki töreni ünlü talk şovcu Jimmy Fallon sunacak. Oscar’ın habercisi olarak gösterilen 74. Altın Küre Ödülleri için yarışacak sinema ve televizyon yapımlarının listesi ise şu şekilde:

En İyi Film

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



Yabancı Dilde En iyi Film

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann



En İyi Yönetmen

Damien Chazelle - La La Land

Tom Ford - Nocturnal Animals

Mel Gibson - Hacksaw Ridge

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea





En İyi Senaryo

Manchester by the Sea

Moonlight

La La Land

Nocturnal Animals

Hell or High Water





En İyi Erkek Oyuncu Komedi/Müzikal

Colin Farrell - The Lobster

Ryan Gosling - La La Land

Hugh Grant - Florence Foster Jenkins

Jonah Hill - War Dogs

Ryan Reynolds - Deadpool





En İyi Kadın Oyuncu Komedi/Müzikal

Annette Bening - 20th Century Women

Lily Collins - Rules Don't Apply

Hailee Steinfeld - The Edge of Seventeen

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins





En İyi Komedi/Müzikal

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street





En İyi Animasyon

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

Sing

Zootopia





En İyi Senaryo

Emma Donoghue, Room

Tom McCarthy and Josh Singer, Spotlight

Charles Randolph and Adam McKay, The Big Short

Aaron Sorkin, Steve Jobs

Quentin Tarantino, The Hateful Eight





En İyi Özgün Şarkı

Moonlight

La La Land

Arrival

Lion

Hidden Figures



En İyi Film Müziği

Arrival - Jóhann Jóhannsson

Hidden Figures - Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams, Hans Zimmer

La La Land - Justin Hurwitz

Lion - Dustin O'Halloran, Hauschka

Moonlight - Nicholas Britell





En İyi Erkek Oyuncu Drama

Colin Farrell - The Lobster

Ryan Gosling - La La Land

Hugh Grant - Florence Foster Jenkins

Jonah Hill - War Dogs

Ryan Reynolds - Deadpool





En İyi Kadın Oyuncu Drama

Amy Adams - Arrival

Jessica Chastain - Miss Sloane

Isabelle Huppert - Elle

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali - "Moonlight"

Dev Patel - "Lion"

Jeff Bridges - "Hell or High Water"

Simon Helberg - "Florence Foster Jenkins"

Aaron Taylor-Johnson - "Nocturnal Animals"





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis - Fences

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Octavia Spencer - Hidden Figures

Michelle Williams - Manchester by the Sea





En İyi TV Dizisi

Empire

Game of Thrones

Mr. Robot

Narcos

Outlander