74. Altın Küre Ödülleri’ne “La La Land" damgasını vurdu!

Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. 74. Altın Küre ödüllerine, 6 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı 'La La Land' damgasını vurdu. Film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 6 dalda ödül kazandı.

İşte kazananlar:

En İyi Film (Drama): Moonlight

En İyi Film (Müzikal ve Komedi): La La Land

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert (Elle)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling (La La Land)

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone (La La Land)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Müzikal/Komedi): Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Müzikal/Komedi): Viola Davis (Fences)

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Senaryo: Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia

En İyi Müzik: Justin Hurwitz (La La Land)

En İyi Şarkı: City of Stars - Justin Hurwitz, Pasek & Paul (La La Land)

En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)

En İyi TV Dizisi (Drama): The Crown

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Claire Foy (The Crown)

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Billy Bob Thornton (Goliath)

En İyi Tv Dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross (Black-ish)

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal/Komedi): Donald Glover (Atlanta)

En İyi TV Filmi/Mini-Dizi: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Tom Hiddleston (The Night Manager)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Olivia Colman (The Night Manager)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Hugh Laurie (The Night Manager)





