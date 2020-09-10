Bu yıl 77. kez düzenlenen Venedik Film Festivali, önceki yıllara göre oldukça farklı, muhtemelen fazlasıyla buruk ve ilginç olacak.

Bu yıl jüri başkanı olan Cate Blanchett ve yaşam boyu başarı ödülü alacak, aynı zamanda da Pedro Almodovar’ın kısa filmi The Human Voice’i tanıtacak Tilda Swinton festival şehrine ulaşan ilk isimler oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İtalya için, 77. Venedik Film Festivali hem ekonomik hem de manevi olarak yeniden iyiye gitmenin sembolü de diyebiliriz. Festival, iptal olan diğer etkinliklerin aksine önceden planlandığı gibi 2 – 12 Eylül arasında gerçekleşecek ve yüksek önlemler alınacak.

İlk konuklar Venedik'e vardı

Neyse ki Cate Blanchett ve Tilda Swinton maske karşıtı değiller! Her ikisi de 1 Eylül’de Venedik’e vardıklarında maskelilerdi. Yüzlerini göremesek de ikisinin de görünümleri harikaydı. Cate Blanchett siyah ve beyaz ikilisini tercih ederken Tilda Swinton Chanel Resort 2020 koleksiyonundan bir görünümle katıldı ve fotoğrafçılara poz verirken yakın zamanda hayatını kaybeden Chadwick Boseman’ın canlandırdığı karakter olan King T’Challa’nın selamını verdi.

2 Eylül'de Festival resmen başladı

Kırmızı halı seremonisi önceki yıllara oranla biraz sönük olsa da işin içinde stilleriyle dikkat çeken isimler olunca ortaya yine hayranlık uyandıran anlar çıktı.





Ünlü model Taylor Hill tam gün batımı renklerine yakışacak bir elbise ve elbisesiyle uyumlu maskesiyle karşımıza çıkarken, Cate Blanchett her zamanki zarif havasını pandemi ortasında bile yansıtmayı başardı!





Yaşam boyu başarı ödülünü alan Tilda Swinton ise her zaman alıştığımız maskülen stilinin yerine biraz daha feminen detayları tercih etti.



