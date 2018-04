8 film vizyonda!

İkisi yerli 8 yeni filmin vizyona girdiği bu haftanın filmleri şöyle...

Serhan Arslan ile Ruhi Yapıcı'nın yazıp yönettiği ilk filmleri "Kendime İyi Bak"ın başrollerini, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk ve Begüm Birgören paylaştı.



Aşkın farklı hallerini, iki kadın ve bir erkeğin etrafında, incelikle ve akılalmaz bir fedakarlıkla ören filmin çekimleri, İstanbul ve Polonezköy'de gerçekleştirildi.



"Hayat Sana Güzel"

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı "Hayat Sana Güzel"in senaryosunu Gül Abus yazdı.



Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:



"İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar."



"Rio-2"

Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek.



Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı.



Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu.



Devam filmi Rio'nun konusu özetle şöyle:

"Mavili ve Harika, aileleriyle şehirde evcilleştirilmiş bir yaşam sürer. Çocuklarından Bia, gagasını kitabın içinden çıkarmayan, olayları ve figürleri beyninde çalkalamayı seven bir çocuktur. Tiago ise genç ve maceraya her zaman hazır biridir. Carla, koruyucu ailesi ile arasında ufak bir mesafe bırakan ve müzik ile ilgili yeteneğini göz önüne çıkartmaya çalışan bir çocuktur."



"Joe"

"George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak.



Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti.

Filmin konusu özetle şöyle: "Joe, Gary Jones ve sefalet içindeki babasını, bir kereste şirketindeki ağaç zehirleme ekibine alır. Joe, Gary'de farklı bir şeyler olduğunu hisseder. Gary, hayatında bir gün bile okula gitmemiştir ama yine de ailesine bakmak, babası sinirlendiğinde kız kardeşini korumak ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundadır. Joe ve Gary, aralarında sıra dışı bir bağ geliştirirler. Gary, üstesinden gelemeyeceği güçlükte bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde, Joe'dan yardım ister."



"Hayaletli Ev"

Vincenzo Natali'nin yönettiği ve Abigail Breslin, Samantha Weinstein, Stephen McHattie ile David Hewlett'in oynadığı "Hayaletli Ev/Haunter", vizyona girecek.



Haftanın korku ve gerilim yüklü filminde, genç yaşta hayatını kaybeden Lisa'nın öyküsü beyaz perdeye gelecek.



"Kaptan Amerika: Kış Askeri"

Konusu ilk kez 1941'de yayınlanan ve popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Marvel çizgi romanlarına dayanan "Kaptan Amerika: Kış Askeri/Captain America: The Winter Soldier"ın yapımcılığını Kevin Feige, yönetmenliğini ise Anthony ve Joe Russo üstlendi. Senaryosu Christopher Markus ve Stephen McFeely'in yazdığı filmin oyuncu kadrosunda, Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily Van Camp, Hayley Atwell ile "Alexander Pierce" rolünde Robert Redford ve "Nick Fury" rolünde Samuel L. Jackson yer aldı.

Filmin konusu özetle şöyle: "S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve, dünyayı tehlikeye atan bir entrika ağının içine çekilir. Kara Dul (Black Widow) ile güçlerini birleştiren Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşırken, bir yandan da giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Bu kötü niyetli oyunun foyası meydana çıkınca, Kaptan Amerika ve Kara Dul, yeni arkadaşları Falcon'dan yardım ister. Fakat kısa süre sonra kendilerini hiç beklenmedik ve zorlu bir düşmanla; "Kış Askeri" ile karşı karşıya bulurlar."



"Hızlı ve Korkusuz"

Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı.

Filmin konusu özetle şöyle: "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Muhtemelen daha önceki müşterilerden kalmış bir telefon. Sıkışan trafikte ise araba koltuğunun altında uğursuz görünümüyle bir silah saklı olduğunu fark eder. Telefon çalar... 'Mesajı aldın' der bir ses ve telefon kapanır. Beklenmeyen bir olayın içinde yanlış arabanın sürücü koltuğunda yanlış bir adamdır artık."



"Büyük Budapeşte Oteli"

Yönetmen Wes Anderson'ın "bu zamana kadar yaptığım filmlerin tamamının ruhunun buluştuğu bir yapım oldu" sözleriyle ifade ettiği "Büyük Budapeşte Oteli/The Grand Budapest Hotel" vizyona girecek.



Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric ile Adrien Brody'nin oynadığı film, iki savaş arasındaki dönemde ünlü bir Avrupa otelinde kapı görevlisi olarak çalışan Gustave H. ile lobi görevlisi Mustafa'nın arkadaşlık hikayesini anlatıyor.



