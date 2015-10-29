Berlin’de doğup büyüyen Esra İnal’ın sıra dışı hayat hikayesinden esinlenilen, Ömer Faruk Sorak’ın çok konuşulan filmi “8 Saniye”, 29 Ekim’de Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere’de vizyona girecek!





İlham verici değişim öyküsüyle izleyenleri sarsan film; ayrıca 49. Hof Uluslararası Film Festivali kapsamında ilk kez Almanya’daki sinemaseverlerle buluşacak.Ömer Faruk Sorak imzalı “8 Saniye”; Berlin’de doğup büyüyen Esra İnal’ın, korkularından kurtulup hayatının kontrolünü eline almasının ilham verici hikayesini beyazperdeye taşıyor. Senaryosu, İnal’ın sıra dışı hikayesinden esinlenilen “8 Saniye”; Türkiye’de Şubat 2015’te gösterime girdi ve sarsıcı öyküsü, başarılı oyunculukları, görselliği ve müzikleri ile hem çok beğenildi, hem de çok konuşuldu.Çekimlerinin bir bölümü de Berlin’de gerçekleştirilen “8 Saniye”; 29 Ekim 2015, Perşembe günü Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Esra İnal’ın, hayatının başrolünde oynadığı “8 Saniye” ayrıca; 23 Ekim 2015, Cuma akşamı da 49. Hof Uluslararası Film Festivali kapsamında ilk kez gösterilecek.“8 Saniye”; Warner Bros dağıtımında 29 Ekim’de Almanya’da sinemalarda!