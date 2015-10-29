İlham verici değişim öyküsüyle izleyenleri sarsan film; ayrıca 49. Hof Uluslararası Film Festivali kapsamında ilk kez Almanya’daki sinemaseverlerle buluşacak.
Ömer Faruk Sorak imzalı “8 Saniye”; Berlin’de doğup büyüyen Esra İnal’ın, korkularından kurtulup hayatının kontrolünü eline almasının ilham verici hikayesini beyazperdeye taşıyor. Senaryosu, İnal’ın sıra dışı hikayesinden esinlenilen “8 Saniye”; Türkiye’de Şubat 2015’te gösterime girdi ve sarsıcı öyküsü, başarılı oyunculukları, görselliği ve müzikleri ile hem çok beğenildi, hem de çok konuşuldu.
Çekimlerinin bir bölümü de Berlin’de gerçekleştirilen “8 Saniye”; 29 Ekim 2015, Perşembe günü Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İngiltere’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Esra İnal’ın, hayatının başrolünde oynadığı “8 Saniye” ayrıca; 23 Ekim 2015, Cuma akşamı da 49. Hof Uluslararası Film Festivali kapsamında ilk kez gösterilecek.
“8 Saniye”; Warner Bros dağıtımında 29 Ekim’de Almanya’da sinemalarda!