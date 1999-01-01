8 yeni film vizyonda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

'Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti', 'Ayin' ve 'Motel' haftanın öne çıkan filmlerinden...

Bu hafta bilim-kurgu, korku, gerilim, dram, aşk ve komedi türünde 8 yeni film vizyona girdi.



Matt Reeves'in yönettiği ve Gary Oldman, Jason Clarke, Judy Greer ile Andy Serkis'in oynadığı "Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti" izleyici ile buluşuyor.



Macera ve bilim-kurgu türündeki 3 boyutlu filmde, serinin ilk yapımı olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç"ın 10 sene sonrasına gidilecek. İzleyicinin karşısına bu kez Caesar'ın liderlik ettiği, evrim geçirmiş, daha zeki ve daha güçlü bir maymunlar topluluğu çıkacak. Filmde, 10 sene önce yayılan ölümcül bir virüs salgınından sağ kalan bir grup insanla yüzleşen maymunlar arasında dünyanın "kuralları koyan türü" olmak için başlayacak savaş konu ediliyor.



"Ayin"

"Şeytanın Evi" ve "Ruhlar Oteli" filmleri ile tanınan yönetmen Ti West ile korku filmlerinin ünlü yapımcısı Eli Roth'un ortak çalışması "Ayin" beyaz perdede yerini alacak.



Oyuncu kadrosunda Joe Swanberg, Aj Bowen, Kentucker Audley ile Amy Seimetz gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin konusu özetle şöyle:



"İki muhabir, arkadaşlarının kayıp kız kardeşini arama sürecini belgesel yapmaya karar verir. Kızı bulmak için gittikleri yerde Cennet Tarikatı adı verilen, yaklaşık 200 kişilik bir toplulukla karşılaşırlar. Bu topluluğun başında Peder adını verdikleri gizemli bir lider vardır. Başlangıçta dostça karşılansalar da tarikatın aslında hiç de iyimser olmadığı ortaya çıkar. Belgesel

çekimi olarak başlayan yolculuk, bir süre sonra canlarını kurtarmak için kaçtıkları bir kabusa dönüşecektir."



"Motel"

Robert De Niro, John Cusack, Rebecca Da Costa ile Crispin Glover'ın oynadığı "Motel" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmlerden.



David Grovic"in yönettiği filmdeki olaylar, Robert De Niro'nun oynadığı "Dragna" isimli mafya babası ile bir otelde cinayetler işlemesi için tuttuğu John Cusack'ın etrafında gelişecek.



"Bela"

Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval ile Alex van Warmerdam'ın oynadığı "Bela" haftanın bir diğer gerilim türündeki filmi.



Hicivci filmleriyle tanınan yönetmen Alex van Warmerdam'ın son yapımı, korku filmi numaralarını hatırlatan bir sahneyle yerin altından dışarı çıkartılan bir adamın uyanmasıyla başlıyor.



"İnce Buz Kara Kömür"

Yi'nan Diao'nun yönettiği ve Fan Liao, Lun Mei Gwei ile Xuebing Wang'ın oynadığı "İnce Buz Kara Kömür" dram ağırlıklı bir Çin polisiyesi. Bir dizi parçalanmış cesedin bulunmasıyla 1999'da başlayan film, beş yıl sonrasına geçiş yapıyor. Film, davayı çözüme ulaştıramayan iki polisin, benzer cinayetlerin tekrar başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.



"Yetenek Avcısı"

Craig Gillespie'nin yönettiği "Yetenek Avcısı"nda, Jon Hamm, Aasif Mandvi, Bill Paxton ile Suraj Sharma kamera önüne geçti.



Filmin konusu özetle şöyle:

"Bir sporcu menajeri olarak kariyerini kurtarmak için son bir çaba gösteren J. B. Bernstein, beyzbolun bir sonraki en iyi atıcısını bulmak için bir plan hazırlar. Birinci ligde bir beyzbol yıldızına dönüştürebileceği genci bulma umuduyla 'Yetenek avcısı' adında bir realite şov yarışması düzenlemek için Hindistan'a giden J.B, Dines ve Rinku adlarında çok yetenekli 18 yaşındaki iki genci keşfeder ve Amerika'ya getirir."



"İlk Görüşte Aşk"

Yönetmen Lisa Azuelos imzası taşıyan "İlk Görüşte Aşk" adlı filmde, Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos, Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos ile Alexandre Astier rol aldı.



Film, birbirini hiç tanımayan bir bekar kadın ve evli bir erkeğin karşılaşmasıyla başlayan ilişkiyi konu ediniyor.



"Pıtırcık Tatilde"

Maceraları yıllarca kitaplardan okunan ve sinema izleyicisinin 2010 yılında ilk kez tanıştığı Pıtırcık, bu hafta serinin ikinci filmi "Pıtırcık Tatilde" ile beyaz perdeye "merhaba" diyecek.



Laurent Tirard'ın yönettiği ve Valerie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant ile François Xavier Demaison'ın oynadığı komedi türündeki filmde, Pıtırcık'ın arkadaşları ve ailesi arasında geçen tatil maceraları izlenebilecek.

